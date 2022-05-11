Президент Колоса: Проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині? Це неможливо

Президент Колоса Андрій Засуха розповів про ситуацію у клубі, а також висловив сумнів, що чемпіонат України можна проводити в іншій країні.

"Ми просиділи тут на базі. Під басейном ховалися, коли літало. Заспокоювали бразильців, які говорили: "О, летить". Місяць мешкали тут. Потім усі адаптувалися до ситуації, до цієї нелюдської обстановки в Україні. Легіонерам ми допомогли виїхати.

Ми не призупинили контракти із футболістами, а платимо 30% від заробітної плати. Жодного місяця ми не пропустили. Я вдячний, що вони з розумінням поставилися до цього. Вони є частиною процесу, який називається війна та горе в Україні.

Як можна забрати футбол з України? Ми тоді станемо Придністров'ям та почнемо на конях їздити. Ці звірі... Навіть не можу їх звірами назвати, бо звірі мають якісь порядки та інстинкти. Ця нечисть забрала у нас нормальне та мирне життя. Ми зараз хочемо йти у них на поводі - забрати футбол і кудись його відвести? Я не думаю.

Перенести до Туреччини, Польщі? Ні, так неможливо. Ми маємо розвивати військову інфраструктуру, ЗСУ. Потрібно працювати над цим, а паралельно над футболом. Нехай рівень футболу впаде, нехай у нас не буде легіонерів, але ми вирощуватимемо діток, які гратимуть в Україні", - сказав Засуха.