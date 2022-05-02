Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 06:17 52817
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Сьогодні 12:24 3192
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Сьогодні 12:17 311
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
Вчора 20:25 1008
Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі
Вчора 18:26 589
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
Вчора 15:44 487 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Вчора 15:08 4759
Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном
Вчора 14:09 1154
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
Вчора 12:39 2409
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Вчора 08:39 1276
Прямі трансляції

Російські команди не зіграють на турнірах УЄФА

Сьогодні 20:11 249 1
Російські клуби відсторонені від єврокубків у сезоні-2022/23
Російські команди не зіграють на турнірах УЄФА
#УЄФА

Джерело - uefa.com.

УЄФА оголосила про рішення щодо участі російських команд у турнірах під її егідою.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Російські команди не братимуть участь у наступному сезоні єврокубків під егідою УЄФА.

Також збірна росії не прийме участь у Лізі націй.

Жіноча збірна росії не зіграє на жіночому Євро-2022, її в групі С замінить Португалія, яку росіянки пройшли в плей-оф кваліфікації.

Таким чином, Росія не буде представлена у чоловічій та жіночій Лізі чемпіонів, а також у Лізі Європи, Лізі конференцій, Юнацькій лізі УЄФА у сезоні 2022/23.

За сезон 2022/23 Росія отримає найнижчий коефіцієнт у таблицю за останні п'ять років. Для чоловіків він складатиме 4.333, для жінок - 1.750.

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А 1571
Барселона здолала Мальорку, Реал Сосьєдад розписав мирову з Райо: результати 34 туру Ла-Ліги Барселона здолала Мальорку, Реал Сосьєдад розписав мирову з Райо: результати 34 туру Ла-Ліги 1390
Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 1706
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 3192
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 52817
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3024
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4304
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57874
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220738 5
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24817
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88515 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15050 1