Російські клуби відсторонені від єврокубків у сезоні-2022/23

УЄФА оголосила про рішення щодо участі російських команд у турнірах під її егідою.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Російські команди не братимуть участь у наступному сезоні єврокубків під егідою УЄФА.

Також збірна росії не прийме участь у Лізі націй.

Жіноча збірна росії не зіграє на жіночому Євро-2022, її в групі С замінить Португалія, яку росіянки пройшли в плей-оф кваліфікації.

Таким чином, Росія не буде представлена у чоловічій та жіночій Лізі чемпіонів, а також у Лізі Європи, Лізі конференцій, Юнацькій лізі УЄФА у сезоні 2022/23.

За сезон 2022/23 Росія отримає найнижчий коефіцієнт у таблицю за останні п'ять років. Для чоловіків він складатиме 4.333, для жінок - 1.750.