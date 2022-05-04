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Вільярреал - Ліверпуль 2:3: огляд матчу ВІДЕО

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Ліверпуль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів
Вільярреал - Ліверпуль 2:3: огляд матчу ВІДЕО
#Вільярреал, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Вільярреал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома поступився Ліверпулю.

Ліга чемпіонів 2021/22

Півфінал, 03 травня

Вільярреал - Ліверпуль 2:3 (2:0)

(Перший матч - 0:2)

Голи: 1:0 - 3 Діа, 2:0 - 41 Кокелен, 1:2 - 62 Фабінью, 2:2 - 67 Діас, 2:3 - 74 Мане

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль (Ор'є 79), Пау Торрес, Еступіньян (Трігерос 79) – Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен (Педраса 68) – Жерар Морено (Чуквуезе 80), Діа (Пако 79)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цімікас 80) – Кейта (Хендерсон 80), Фабінью, Алькантара (Джонс 80) – Салах, Мане, Жота (Діас 46)

Вилучення: Капу 86

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