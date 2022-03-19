Головне
Магучіх виграла золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту
Сьогодні 15:25 317
Маліновський - у команді тижня Ліги Європи
Сьогодні 11:11 396
Російські окупанти знищили лижну базу у Чернігові
Сьогодні 08:55 474
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 23:24 28482
Гравці Динамо та Шахтаря створили фонд гуманітарної та військової допомоги
Вчора 21:25 444
Хаммо: Для мене це вже друга війна у житті - у 2014 році я виїхав із Донецька
Вчора 21:09 422
Легкоатлетів з росії та білорусі відсторонили від чемпіонату Європи та Діамантової ліги
Вчора 16:55 389
Челсі зіграє з Реалом, Бенфіка Яремчука зустрінеться з Ліверпулем. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 13:15 1026
Російські окупанти знищили стадіон та базу Десни
Вчора 10:12 1723
Визначились всі чвертьфіналісти Ліги Європи
Вчора 08:55 1047
Прямі трансляції

Баварія готова заплатити 25 млн євро за півзахисника Аякса

Сьогодні 15:55 201 0
Раян Гравенберх може змінити клуб
Баварія готова заплатити 25 млн євро за півзахисника Аякса
Фото - gettyimages
#Аякс, #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Раян Гравенберх

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аякса Раян Гравенберх близький до переходу у Баварію.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич приїжджав до Амстердаму, щоб переглянути 19-річного футболіста в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 з Бенфікою (0:1). Мюнхенський клуб готовий заплатити за трансфер Гравенберха 25 млн євро.

Гравенберх – вихованець академії Аякса. Цього сезону півзахисник взяв участь у 25 матчах чемпіонату Нідерландів, забив 2 голи і віддав 5 результативних передач. 

Раніше відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 28482
Кристал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Кристал Пелес - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 1673
Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга Реал - Барселона: онлайн-трансляція LIVE - Ла Ліга 4255
Саутгемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Саутгемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 4782
Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Рома - Лаціо: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2363
Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Ешторіл - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4778
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10562
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 26574 2
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 10862 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 237516
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7512
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 13671