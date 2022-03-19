Баварія готова заплатити 25 млн євро за півзахисника Аякса

Раян Гравенберх може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аякса Раян Гравенберх близький до переходу у Баварію.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич приїжджав до Амстердаму, щоб переглянути 19-річного футболіста в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 з Бенфікою (0:1). Мюнхенський клуб готовий заплатити за трансфер Гравенберха 25 млн євро.

Гравенберх – вихованець академії Аякса. Цього сезону півзахисник взяв участь у 25 матчах чемпіонату Нідерландів, забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

Раніше відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.