Джерело - Чемпіон.
З переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини у ДТП за участю кортежу власника Металіст Олександра Ярославського.
Про це розповів Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Друга резонансна справа, до якої прикута увага суспільства, - це смертельна ДТП, скоєна кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського", - заявив політик.
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"Через спробу фальсифікації кримінальної справи, метою якої було "повісити" смерть безневинної людини на одну зі сторонніх осіб, я звільнив начальника харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються".
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"Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато питань", - сказав Монастирський.