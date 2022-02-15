Міністр внутрішніх справ прокоментував ситуацію зі смертельним ДТП на Харківщині

Джерело - Чемпіон.

З переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини у ДТП за участю кортежу власника Металіст Олександра Ярославського.

Про це розповів Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Друга резонансна справа, до якої прикута увага суспільства, - це смертельна ДТП, скоєна кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського", - заявив політик.

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"Через спробу фальсифікації кримінальної справи, метою якої було "повісити" смерть безневинної людини на одну зі сторонніх осіб, я звільнив начальника харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються".

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