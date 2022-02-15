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Монастирський - Ярославському: Повертайтеся якнайшвидше

Сьогодні 19:49 103 0
Міністр внутрішніх справ прокоментував ситуацію зі смертельним ДТП на Харківщині
Монастирський - Ярославському: Повертайтеся якнайшвидше
#ДТП, #Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - Чемпіон.

З переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини у ДТП за участю кортежу власника Металіст Олександра Ярославського.

Про це розповів Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Друга резонансна справа, до якої прикута увага суспільства, - це смертельна ДТП, скоєна кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського", - заявив політик.

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"Через спробу фальсифікації кримінальної справи, метою якої було "повісити" смерть безневинної людини на одну зі сторонніх осіб, я звільнив начальника харківської поліції. Але спроби сфальсифікувати справу продовжуються".

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"Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. Повертайтеся якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато питань", - сказав Монастирський.

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