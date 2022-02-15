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Речі загиблого у ДТП за участю кортежу Ярославського зникли з моргу

Сьогодні 18:34 332 0
Експерт Харківського антикорупційного центру розповів про зникнення важливих доказів
Речі загиблого у ДТП за участю кортежу Ярославського зникли з моргу
#Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - Чемпіон.

Речі загиблого у ДТП за участю кортежу власника Металіст Олександра Ярославського зникли з Чугуївського моргу.

Про це повідомив експерт Харківського антикорупційного центру Дмитро Дробот.

"Вчора, 14 лютого з ранку в Чугуївському морзі було виявлено відсутність речей загиблого у справі ДТП кортежу Ярославського. Про це мені повідомили одразу три джерела з поліції та з самої лікарні", - заявив експерт.

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"Речі, що перебували під час смерті на Максимі О., фактично були вкрадені. Ким і навіщо - питання риторичне. А ось питання для чого - дуже важливе. Наскільки я розумію, експертизу речей, які перебували під час аварії на загиблому, не було проведено", - написав Дробот.

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