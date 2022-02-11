Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: Підозрюваний, що визнав провину, переховується від слідства

Підозрюваний не з'явився до суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

Джерело - Суспільне.

Підозрюваний у справі про смертельне ДТП з авто харківського бізнесмена Олександра Ярославського переховується від органів слідства.

Про це сказав прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Щодо особи буде вирішуватися питання про обрання йому нового запобіжного заходу. Наразі контакту з особою немає, вона переховується від органів слідства. Поки що вона не спілкується зі слідчим, не виходить на зв’язок", – заявив Чубенко.

Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.

У компанії бізнесмена прокоментували смертельну ДТП.

Справу контролюють генпрокурор України Ірина Венедіктова та Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Учора, 10 лютого, Олександр Ярославський покинув Україну і вилетів до Лондона.