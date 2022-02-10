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Поліція викличе на допит Ярославського

Сьогодні 15:29 90 0
Кортеж бізнесмена, ймовірно, збив на смерть людину
Поліція викличе на допит Ярославського

Джерело - Міністерство внутрішніх справ України.

Поліція Харківської області викличе на допит власника Металіста Олександра Ярославського через ДТП, у якому взяла участь машина з його кортежу.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Поліцейські зараз встановлюють особу загиблого, а також усі обставини аварії.

Крім того, поліцейські встановлюють особу водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. Частина 2 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху та частина 3 статті 135 - залишення людини в небезпеці.

Нагадаємо, автомобіль, номера якого належать кортежу власника Металіста Олександра Ярославського, збив на смерть чоловіка.

ДТП сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове. На місці знайшли номери 0018.

Такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Також повідомлялося, що власник Металіста часто сам водить авто.

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