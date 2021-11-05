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Українська асоціація футболу продовжила контракт з Лучі

Сьогодні 10:06 263 1
Прогнози ЗМІ не справдилися
Українська асоціація футболу продовжила контракт з Лучі
#УАФ, #Лучі

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу оголосила про продовження контракту з Лучано Лучі.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Терміни угоди не оголошено. Італійський фахівець очолює Комітет арбітрів УАФ із 2015 року.

Пресслужба УАФ відзначає, що під керівництвом Лучано Лучі в українському футболі впроваджено систему VAR, а вітчизняні арбітри регулярно отримують призначення на міжнародні матчі.

Раніше була інформація, що місце Лучано Лучі в Комітеті арбітрів займе Нікола Ріццолі.

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