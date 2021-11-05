Українська асоціація футболу продовжила контракт з Лучі

Джерело - УАФ.
Українська асоціація футболу оголосила про продовження контракту з Лучано Лучі.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Терміни угоди не оголошено. Італійський фахівець очолює Комітет арбітрів УАФ із 2015 року.
Пресслужба УАФ відзначає, що під керівництвом Лучано Лучі в українському футболі впроваджено систему VAR, а вітчизняні арбітри регулярно отримують призначення на міжнародні матчі.
Раніше була інформація, що місце Лучано Лучі в Комітеті арбітрів займе Нікола Ріццолі.