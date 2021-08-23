Лучі госпіталізували у лікарню після ДТП

Джерело - centernews.
Голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі потрапив в серйозне ДТП в Дарницькому районі Києва.
Про це повідомляє Центр новин
"Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
Автомобілем Audi керував народний депутат від Слуги народу Олександр Трухін. Чому саме він знаходився в одному автомобілі з Лучано Лучі, наразі невідомо.
Нардеп за медичною допомогою не звертався.