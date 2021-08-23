 Лучі госпіталізували у лікарню після ДТП | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо розгромило Десну у 5 турі
Вчора 23:21 2654
УПЛ. Львів - Інгулець 1:2. Огляд матчу
Сьогодні 23:11 182
Лучі госпіталізували у лікарню після ДТП
Сьогодні 21:55 518
УПЛ. Інгулець обіграв Львів у 5 турі
Сьогодні 21:22 356
Шахтар завершує трансфер Різника - журналіст
Сьогодні 18:43 2313
Петраков: Просто так в національну збірну ніхто більше не потрапить
Сьогодні 18:27 2166
Визначилась заміна Петракову у збірній України U-19
Сьогодні 17:12 1134
Петраков довикликав двох голкіперів у збірну України
Сьогодні 16:24 1036
Петраков: Команда поставилася до мого призначення позитивно
Сьогодні 13:55 813 2
Редкач: У любителях Хижняку нічого робити
Сьогодні 13:39 961
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу Андрій Дунець
Сьогодні 15:30 1620
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро
Фото дня. Олександр Петраков їздить додому на метро Андрій Дунець
Сьогодні 14:03 1132
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу
У нас у дворі всі були Блохіними: Шевченко неперевершено представив легенду світового футболу Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:39 3991
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою
Президент Зеленський нагородив Блохіна державною нагородою Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:24 898
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами
У Франції фанати прорвалися на поле та влаштували епічну бійку з футболістами Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:09 2379
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна
Андрій Шевченко відвідав гру Динамо - Десна Андрій Твердохліб
Вчора 23:40 1413
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото
Фото дня. Легенди українського спорту зустрілися родинами та зробили історичне фото Андрій Твердохліб
Вчора 23:15 1136
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни
Буяльський забив шикарний гол у ворота Десни Андрій Твердохліб
Вчора 22:57 1335
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш
Історія дня. 44-річний українець переплив Ла-Манш Андрій Твердохліб
Вчора 20:32 1162
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу
Майстерність не іржавіє: Ротань зробив дубль за збірну легенд світового футболу Андрій Твердохліб
Вчора 18:12 1859
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела
Мем дня. Яремчука порівняли з героєм Марвела Андрій Твердохліб
Вчора 17:57 5534
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку
Збірна не буде такою, як раніше: П'ятов підтримав флешмоб вдячності Шевченку Андрій Дунець
21.08.2021 18:00 1764
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка
Дякую за все, тренере! Яремчук зворушливо звернувся до Шевченка Андрій Дунець
21.08.2021 17:00 2035
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас”
Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу “Кривбас” Андрій Дунець
21.08.2021 16:35 1047
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди
Красуня з неймовірною фігурою представила нову форму італійської команди Андрій Дунець
21.08.2021 16:00 3800
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі
Відео дня. Юна українка здолала росіянку та станцювала гопака на ринзі Андрій Дунець
21.08.2021 15:00 6353 5
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка
Дякую за мрію! Лунін записав відеозвернення до Шевченка Андрій Твердохліб
21.08.2021 14:16 1552 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг
Дівчина дня. Дружина півзахисника Олександрії - справжня красуня, а також шиє дитячий одяг Андрій Твердохліб
21.08.2021 12:49 3431
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком
Дякую за відданість футболу: Ярмоленко попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
21.08.2021 11:10 2767
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів
Майстер пасу: футболіст київського Динамо розриває чемпіонат Нідерландів Андрій Дунець
21.08.2021 10:30 21345
Прямі трансляції
Навколо спорту

Лучі госпіталізували у лікарню після ДТП

Сьогодні 21:55 518 0
Стали відомі деталі ДТП, в яке потрапив голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі
Лучі госпіталізували у лікарню після ДТП
#Лучі

Джерело - centernews.

Голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі потрапив в серйозне ДТП в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє Центр новин

"Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Автомобілем Audi керував народний депутат від Слуги народу Олександр Трухін. Чому саме він знаходився в одному автомобілі з Лучано Лучі, наразі невідомо.

Нардеп за медичною допомогою не звертався.

Коментарі ()