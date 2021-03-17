Стало відомо коли Лучі залишить посаду керівника арбітрів УАФ

Українська асоціація футболу відповіла на заяву Олімпіка про те, що Лучано Лучі незаконно обіймає посаду голови арбітрів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"На момент останнього переобрання Лучано Лучі головою комітету арбітрів УАФ в червні 2017 році діяла редакція Статуту УАФ, яка передбачала для виборних посад віковий ценз в 72 роки.

Лучано Лучі відповідав цим вимогам. З червня 2017 не було його переобрання на цю посаду", - йдеться в заяві УАФ.