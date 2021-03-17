Олімпік: Лучі незаконно обіймає посаду голови комітету арбітрів УАФ

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі незаконно обіймає свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба Олімпіка.

"Кожен день відкриваються нові обставини, що проливають світло на роботу в Україні глави комітету арбітрів УАФ Лучі Лучано.

Сьогодні з'ясувався ще один чудовий факт нехтування цим паном встановленими в нашому футболі правилами і законами.

Як мінімум з 07.06.2020 року, Лучі Лучано, який займає виборну посаду глави комітету арбітрів УАФ, не мав право цього робити.

Справа в тому, що відповідно до ч.3 ст.14 Розділу V Статуту УАФ в останній редакції від 20.06.2020, особа, якій на дату проведення виборів виповнилося 70 і більше років, не має права бути обраною або переобраною на посаду в виборні органи, а в разі виповнення особі 70 років на виборній посаді - повноваження такої особи припиняються в цей день.

Лучі Лучано виповнилося 70 років ще 02 серпня 2019 року.

За які заслуги і за допомогою яких маніпуляцій з 71-річним іноземним "професіоналом" у 2020 році було продовжено контракт, ми пропонуємо розібрати Вам і Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ, в який сьогодні ми відправили 3-ю за рахунком заяву", - йдеться в повідомленні.