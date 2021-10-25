Головко: Мессі пощастило, що я проти нього не грав

Колишньому захиснику Динамо Олександру Головку дуже складно було грати проти колишнього нападника Реала Рауля.

"Мені дуже складно було грати проти колишнього нападника Реала Рауля. На думку і руху цей футболіст ніби як не виділяється, але він завжди там, де небезпечно. У чому робота хорошого захисника? У передбаченні моменту, аналізуючи м'яч і його рух. У цьому він був топ. Він приймав рішення настільки раніше, що я не встигав реагувати і прораховувати його кроки. Я ніяк не міг з ним впоратися в плані відкриттів: куди я не піду - його немає поруч.

Колишній нападник Баварії Карстен Янкер - хороший футболіст.

Також дуже незручним був ексфорвард Баєра Ульф Кірстен. Він у мене все виграв головою, це просто капець якийсь. Але що він робив? Він перед цим бив мене в печінку, плював в мене. Це той футбол, який не видно, провокаційний. Коли ти відволікаєшся на якусь фігню, він вже втік і забив. Я кошмар як злився.

Дуже складно з футболістами невисокого зросту, які різкі. Пощастило Мессі, чесно скажу, що я з ним не грав. Він би не став ТОП-футболістом, однозначно. Я б закрив його і все", - сказав Головко.