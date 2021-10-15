Гладкий піднявся на сьоме місце в списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Джерело - Чемпiон.

У матчі 11-го туру УПЛ між донецьким Шахтарем і луганською Зорею голом відзначився нападник луганців Олександр Гладкий. Це його третій гол у нинішньому розіграші УПЛ і 96-й за всю свою кар'єру у вищому дивізіоні.

Шахтар - Зоря 6:1. Огляд матчу

Завдяки цьому забитому м'ячу Гладкий піднявся на чисте сьоме місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ за всю її історію, обійшовши на один гол легенду Таврії Олександра Гайдаша.

До шостого місця, на якому розташувався Андрій Ярмоленко, залишилося три голи.