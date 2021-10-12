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Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр

Сьогодні 11:27 2956 0
Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр
#Збірна України, #Боснія, #Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

В середу, 12 жовтня, збірна України у Львові на Арені Львів проведе матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

В'ячеслав Грозний:

"Я не математик. Не можу цього сказати. Важливо інше, що збірна України вирішила головне завдання - заробила в Гельсінкі три очки. Більш того, синьо-жовті нарешті, вперше за шість матчів нинішнього відбірного турніру перемогли.

Простих ігор, як таких, немає взагалі. У боснійців футболісти досить високого рівня. Але ми, як і всі в Україні розуміємо, що це буде, по суті, вирішальна гра. Я вірю в максимальний результат для збірної України, тоді в останньому матчі у боснійців буде не та мотивація. У синьо-жовтих хороша статистика у Львові. В такому випадку Катар стане ближче. І я дуже сподіваюся на те, що, якщо наша команда вийде у фінальний турнір, туди її повинен везти тренер, який закінчував відбірковий турнір".

Збірна України - фаворит у матчі, на думку компанії Parimatch. Коефіцієнт на перемогу українців - 1,76. Перемога боснійців - 5,0, нічия - 3,75.

Фото нашої команди з тренування на Арені Львів:

Олександр Петраков:

"Як буду мотивувати гравців на наступний матч? Їх не потрібно мотивувати. Коли ми їхали, ми багато згадували. Я їх знаю з 2010-го року. Коли вони були маленькими, їх треба було мотивувати, зараз не потрібно нічого говорити. Вони все знають, ми не можемо навіть грати внічию".

Роман Яремчук:

"Щасливий приїхати до Львова. Неймовірні відчуття. Спогади найкращі, тому що останній матч був історичним для нас. І мій дебютний м'яч, і все прекрасно. Ажіотаж відчувається. Відповідальність перед уболівальниками. Як уболівають у Львові... Повірте мені, ніде так не уболівають. Тому дуже велика відповідальність.

Нагороди? Я зовсім про це не думаю. Це для мене не важливо. Головне — три очки. Якщо заб'є Ярмоленко або хтось інший — мені все одно".

Читайте наш анонс і прогноз на матч за цим посиланням.

Поточна турнірна таблиця групи:

На поєдинку працюватиме німецька суддівська бригада на чолі з Феліксом Цваєром. На лініях йому допомагатимуть Марко Ахмюллер та Крістіан Дітц. Четвертий арбітр - Свен Яблонський. 

Матч Україна - Боснія і Герцеговина у Львові можна буде відвідати тільки з паспортом вакцинації або негативним тестом.

Півзахисники збірної Боснії та Герцеговини Міралем П'янич і Раде Крунич пропустять найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022. Про це повідомляє Федерація футболу Боснії і Герцеговини. Обидва футболісти отримали травми, тому будуть змушені пропустити ігри проти збірних України і Казахстану. Також травму отримав захисник ЧФР Маріо Сушич. Замість них в національну команду викликані захисник Даріо Джумич з Твенте і півзахисник Санін Прцич з Страсбура.

Відеоогляд останнього матчу збірної Боснії і Герцеговини проти Казахстану (2:2).

Йожеф Сабо:

"Наша команда однозначно сильніша, ніж Фінляндія і Боснія і Герцеговина. У нас є дуже класні, хороші футболісти. Ті ж Зінченко, Маліновський, Ярмоленко і ще деякі гравці, які грають за кордоном, і грають там не на останніх ролях"

"Якщо ми виграємо три гри, то друге місце нам забезпечено, адже ті ж французи з таким складом, який грав проти нас, можуть і не виграти всі ігри, які залишилися".

Напередодні матчу було багато суперечок, чи відбудеться матч із глядачами на трибунах і чи не перенесуть його до Києва у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією. За останньою інформацією, гра відбудеться у Львові за присутності близько 20 тисяч вболівальників.

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