Матч Україна - Боснія можна буде відвідати тільки з паспортом вакцинації або негативним тестом

Таке рішення прийняла міська влада Львова

Джерело - Чемпіон.

Матч відбору на ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина, який відбудеться на стадіоні Арена Львів 12 жовтня, відвідати зможуть не всі вболівальники.

Про це повідомляє пресслужба стадіону.

На позачерговому засіданні Львівської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення, що на львівський стадіон допустять тільки уболівальників, у яких є негативний ПЛР-тест на COVID-19 не більше ніж за 72 години до початку заходу, експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 не більше ніж за 72 години до початку заходу або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Під час зустрічі львівська арена зможе бути заповнена на 2/3 від загальної місткості. Поєдинок відбудеться 12 жовтня і розпочнеться о 21.45.

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