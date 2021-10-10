Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу 2022, Кваліфікація, група D 12 жовтня, 2021. 21:45 Україна - Боснія і Герцеговина Арена Львів Головний арбітр - Фелікс Цваєр (Німеччина)

12 жовтня збірна України зіграє у Львові матч 7 туру групи D кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти збірної Боснії і Герцеговини.

Україна

Підопічні Петракова в доброму гуморі підходять до гри з боснійцями. У 6 турі українці в гостях здолали команду Фінляндії, чим значно покращили свої турнірні претензії на друге місце в групі та продовження боротьби за путівку на Мундіаль. Не може не радувати тренерський штаб і той факт, що в команді не додалося травмованих і дискваліфікованих після гри з Суомі. Таким чином, Петраков розраховує на всіх виконавців, які знаходяться в таборі команди.

Боснія і Герцеговина

Боснійці також здобули важливу перемогу в останньому турі. Джеко і Ко перемогли в гостях непоступливий Казахстан і за втраченимим очками випереджають Україну. Не зможе допомогти команді один із лідерів - Міралем П'янич. Також у лазареті боснійців знаходяться Крунич, Сушич, Санічанін і Лончар, що дуже обмежую в виборі ігрових побудов керманича Боснії і Герцеговини Івайло Петева.

Історія зустрічей

Раніше команди не зустрічалися.

Пряма мова

Олександр Петраков (в.о. головного тренера збірної України): очікуйте пізніше...

Івайло Петев (головний тренер збірної Боснії і Герцеговини): очікуйте пізніше...

Цифри і факти

• Боснія і Герцеговина забивала у всіх виїзних матчах поточної кваліфікації;

• Україна в кваліфікації не зазнала жодної поразки - 5 нічиїх і 1 перемога;

• Збірна України не виграла вдома жодного матчі в цій кваліфікації;

• Матч для Андрія Пятова може стати 101 у синьо-жовтій футбольці. Таким чином голкіпер зможе випередити за кількість ігор за збірну України Руслана Ротаня, у якого - 100 ігор;

• Збірна України не програла жодного матчу на Арені Львів - 11 перемог і 2 нічиї.

Орієнтовні склади

Україна: Пятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.

Боснія і Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чівич, Стеванович, Цімірот, Хаджіахметович, Гояк, Колашинац, Джеко, Превляк.

Прогноз букмекерів

Україна фаворит протистояння, на думку компанії Parimatch. Перемога України - 1,78, Боснії і Герцеговини - 4,7. Нічия - 3,85.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:1.