Основний хавбек Боснії і Герцеговини отримав травму і не зіграє проти України

Чергова втрата у складі боснійців

Півзахисник збірної Боснії та Герцеговини Гойко Цімірот пропустить сьогоднішній матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти України через м'язову травму.

Про це повідомляє nfsbih.ba.

В опорника діагностований розрив м'язів гомілки. Відновлення Цімірота займе близько трьох тижнів.

На рахунку Цімірота 34 матчі за збірну Боснії і Герцеговини, в яких він відзначився однією результативною передачею.

Також через травми пропустять матч проти України основні півзахисники Боснії і Герцеговини - Миралем П'янич і Раді Крунич.

Раніше, Петраков визначився із заявкою на матч проти Боснії та Герцеговини.