Збірна України зіграє у Львові з обмеженою кількістю глядачів

Джерело - dilo.net.ua.
Збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною з обмеженою кількістю глядачів.
Про це повідомляє Діло.
4 жовтня у Львові відбулось засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі представників УАФ.
На засіданні було визначено, що на матчі України з Боснією зможуть бути присутніми 24 тисячі вболівальників.
Загальна місткість Арени-Львів складає 34 тисячі 915 місць.
Нагадаємо, збірна України зібралася у Києві перед жовтневими матчами.