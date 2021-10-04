Збірна України зіграє у Львові з обмеженою кількістю глядачів

Поєдинок відбудеться на Арені-Львів 12 жовтня.

Збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною з обмеженою кількістю глядачів.

Про це повідомляє Діло.

4 жовтня у Львові відбулось засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі представників УАФ.

На засіданні було визначено, що на матчі України з Боснією зможуть бути присутніми 24 тисячі вболівальників.

Загальна місткість Арени-Львів складає 34 тисячі 915 місць.

Нагадаємо, збірна України зібралася у Києві перед жовтневими матчами.