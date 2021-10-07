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Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр

Сьогодні 08:30 530 0
Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр
#Збірна України, #Боснія, #Чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

В середу, 12 жовтня, збірна України у Львові на Арені Львів проведе матч групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії і Герцеговини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Півзахисники збірної Боснії та Герцеговини Міралем П'янич і Раде Крунич пропустять найближчі матчі кваліфікації ЧС-2022. Про це повідомляє Федерація футболу Боснії і Герцеговини. Обидва футболісти отримали травми, тому будуть змушені пропустити гри проти збірних України і Казахстану. Також травму отримав захисник ЧФР Маріо Сушич. Замість них в національну команду викликані захисник Даріо Джумич з Твенте і півзахисник Санін Прцич з Страсбура.

Відеоогляд останнього матчу збірної Боснії і Герцеговини проти Казахстану (2:2).

Йожеф Сабо:

"Наша команда однозначно сильніша, ніж Фінляндія і Боснія і Герцеговина. У нас є дуже класні, хороші футболісти. Ті ж Зінченко, Маліновський, Ярмоленко і ще деякі гравці, які грають за кордоном, і грають там не на останніх ролях"

"Якщо ми виграємо три гри, то друге місце нам забезпечено, адже ті ж французи з таким складом, який грав проти нас, можуть і не виграти всі ігри, які залишилися".

Напередодні матчу було багато суперечок, чи відбудеться матч із глядачами на трибунах і чи не перенесуть його до Києва у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією. За останньою інформацією, гра відбудеться у Львові за присутності близько 20 тисяч вболівальників.

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