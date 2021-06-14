Україна повторила рекорд чемпіонатів Європи

Джерело - Чемпiон.

Збірна України програла національній команді Нідерландів з рахунком 2:3 в Амстердамі в першому турі Євро-2020.

Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

Для українців ця поразка на чемпіонатах Європи стало шостою поспіль. У невдалу серію увійшли також програші 2012 року від Франції (0:2) і Англії (0:1), 2016-му - від Німеччини (0:2), Північної Ірландії (0:2) і Польщі (0:1).

Шість поразок поспіль - рекорд чемпіонатів Європи, який Україна тепер ділить з Югославією, яка програла шість разів поспіль в період з 1968 по 1984 рік.

Востаннє українцям вдавалося не програти на Євро 11 червня 2012 року, коли вони перемогли збірну Швеції в Києві з рахунком 2:1.