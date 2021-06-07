Україна - Кіпр 4:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Україна здобуває розгромну перемогу над Кіпром напередодні Євро-2020.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Після навісу з кутового пробивав головою Кусулос, але м'яч полетів вище воріт.

88' Пішов Христофі по флангу від Степаненка і прострілив у центр штрафного, але м'яч пройшов повз усіх нападників та захисників.

86' Зінченко пробивав з-за меж штрафного майданчику, але влучив у Каро.

84' Чергова заміна у збірній Кіпру. Замість Янніса Піттаса шанс проявити себе отримав Лойзос Лойзу.

82' Розіграли корнер українці, Судаков прострілив у центр штрафного майданчика, але з ударом Бєсєдіна впорався кіпер. Ще один кутовий.

81' Зінченко видав класний пас на Соболя, Едуард вирішив пробити, але від Панаї перевів м'яч на кутовий.

79' Заміна в збірній Кіпру. Замість Костакіса Артіматаса на полі з'явився Александрос Гогіч.

78' Тонко віддав Судаков у центр на Бєсєдіна, який впав у боротьбі з захисником, але свисток арбітра промовчав.

77' Караваєв класно видавав пас у вільну зону на Марлоса, проте хавбек Шахтаря проти двох захисників пішов і втратив м'яч.

75' Караваєв виконував простріл з правого флангу, але захисникам гостей вдалося відбитися.

73' Судаков класно прийняв м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але Панаї впорався з цим ударом.

72' Захаріу вихоодив один на один з П'ятовим, але суддя зафіксував очевидний офсайд.

70' Заміна в складі збірної України. Микола Шапаренко змінив автора дублю Андрія Ярмоленка.

69' Тим часом голкіпер збірної Кіпру надають ще одну медичну допомогу.

68' Ще одна заміна у складі гостей. Замість Кіріаку Хараламбуса на поле вийшов Захаріу Панайотіс.

67' Подвійна заміна від Андрія Шевченко. Заміть Яремчука та Маліновського на поле вийшли Бєсєдін та Судаков.

65' ГООООЛ! Ярмоленко робить дубль! Андрій змістився у центр і після декількох фінтів вирішив пробити по воротах, м'яч рикошетом від захисника залетів у дальній кут.

63' Також заміна в кіпріотів. Замість Фотіс Папуліса гру продовжить Григоріс Кастанос.

61' Заміна у складі збірної України. Замість Миколи Матвієнка на поле вийшов Олександр Караваєв.

59' ГОООООЛ! Яремчук робить рахунок розгромним! Марлос обігрався в стінку з Ярмоленко, потім ще і з Зінченком, розірвавши оборону суперника, після чого прострілив на дальню штангу, де Яремчуку залишалося лише влучити у порожні ворота.

57' З флангу Забарний покотив у центр на Маліновського, який спробував закрутити в дальню дев'ятку, але не влучив у ворота.

55' Яремчук класно отримав м'яч у штрафному майданчику від Зінченка і з-під захисника пробивав, але Панаї забрав снаряд у руки.

53' Утікав Христофі сам на сам після закидання від Піттаса, але П'ятов вийшов вчасно з воріт і головою вибив м'яч подалі.

52' Маліновський пробивав потужно, але м'яч вище воріт пішов.

51' Сотеріу завалив Яремчука біля штрафного майданчику збірної Кіпру. Небезпечний стандар для нашої комнади.

50' З флангу Соболь віддав низом у центр, де з розвороту пробив Марлос, але в стрибку м'яч відбив Панаї.

49' Увірвався в штрафну суперника Зінченко і віддав поперек на Ярмоленка, але цей пас перехопив Сотеріу.

48' Також дві заміни провели гості. Замість Еліа і Авраама гру продовжуватимуть Кусулос і Христофі.

47' Подвійна заміна відбулася в складі збірної України. Замість Макаренка і Зубкова на другий тайм вийшли Степаненко і Марлос.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України завдяки двом голам з пенальті веде в рахунку!

45' Присвятив Зінченко гол своїй дружині, яка чекає на дитину.

45' ГООООЛ! Зінченко подвоює перевагу в матчі! Потужно пробив Олександр у кут воріт. Панаї вгадав, але не дотягнувся до м'яча.

45' Ярмоленко накрутив у штрафному майданчику захисника і виконував подачу, але м'яч влучив у руки Аврааму. Пенальті у ворота Кіпру!

45' 5 хвилин додав арбітр до першого тайму.

44' Зінченко класний пас видав на Зубкова у штрафний майданчик, Олександр пробивав, проте не влучив у дальній кут.

42' Ярмоленко намагався на фланзі накрутити суперника, але в підсумку втратив.

40' Еліа у центрі поля підштовхнув Зінченка, штрафний для збірної України.

38' Виконувала збірна Кіпру подачу зі штрафного, але Матвієнко вибив м'яч подалі.

36' ГОООООЛ! Україна виходить вперед! Андрій Ярмоленко розвів м'яч та воротаря по різним кутам.

35' Пенальті у ворота Кіпру! І червона картка для Антреасу. Втікав Зубков у контратаку і виходив один на один з голкіпером, але його збив правий захисник збірної Кіпру.

33' Пройшов по центру Зінченко і пробивав у дальній нижній кут, але м'яч від стійки пішов повз ворота.

32' З лінії воротарського Яремчук розстрілював ворота після прострілу від Соболя, але Панаї дивом врятував свою команду.

30' Зачепився за м'яч Зубков в чужому штрафному і віддав в центр на Ярмоленка, який п'ятою намагався заштовхати м'яч у сітку, але не зміг він пробити голкіпера.

29' На фланзі підставився грамотно Яремчук і змусив порушити правила Артіматаса. Штрафний удар виконають господарі.

28' Пішов від суперника на ривку Ярмоленко і тут же віддав на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не виявилося.

26' Класно Зінченко вирізав на Зубкова, який відпасував на Яремчука. Роман у дотик пробивав, але м'яч пішов вище воріт.

24' Діагональ виконував Макаренко на лівий фланг, куди забігав Соболь, але не зміг він зберегти м'яч в межах поля.

23' Покотив Кривцов на хід Ярмоленку по флангу, але грамотно в відборі відіграв Каро і в чистому підкаті відібрав м'яч.

21' Відібрав м'яч на чужій половині поля Еліа і тут же покотив на Папуліса, який пробивав по воротах, але точно в руки голкіперу.

19' Ще одна пауза в матчі через пошкодження Панаї. Медики оновлюють пов'язку кіперу.

18' Зінченко класно вирізав на Яремчука, але Панаї вчано вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

17' Дальній пас виконував в штрафну суперника Кіріаку на хід Еліасу, але на виході м'яч в руки забрав П'ятов.

15' Елія у центрі поля відмахнувся від Кривцова. Штрафний на користь збірної України.

13' Намагався Панайоту прострілити з правого флангу, але невдалою вийшла передача через пресинг Соболя.

11' Ярмоленко класно обігрався з Яремчуком у штрафному майданчику, але у підсумку гравцям збірної України не вдалося пройти оборонні редути гостей.

10' З лівого флангу вирізав у штрафний майданчик Зінченко. Тут падінні пробивав Яремчук, але зміг врятувати свою команду Панаї.

8' Наздогнав м'яч Ярмоленко на фланзі після пасу від Макаренко, віддав на Яремчука але його простріл в центр штрафної перервав Сотеріу.

6' Повертається Панаї на поле з перев'язанною головою і продовжує він гру.

5' Медики надають допомогу воротарю гостей, можливо знадобиться заміна.

4' Зіткнувся голкіпер збірної Кіпру з українським нападником у минулому епізоді! Гра призупинена у Панаї йде кров.

3' Ярмоленко вирізав класну передачу на Яремчука, Роман встиг до м'яча і навіть прибрав його повз голкіпера, проте суддя зафіксував офсайд.

2' Контролює збірна України м'яч на перших хвилинах, проте до атаки справа поки не доходить.

1' Матч розпочався!

Тепер лунає гімн України!

Лунає гімн Кіпру.

Команди виходять на поле!

Раніше стало відомо, хто виконає гімн України перед Кіпром.

Пятов та Соболь вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Кіпром.

У контрольному матчі збірна України у рамках підготовки до Євро-2020 зіграє з Кіпром.

Матч відбудеться у понеділок, 7 червня. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.