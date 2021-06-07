Пятов та Соболь вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Кіпром

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі у рамках підготовки до Євро-2020 збірна України зіграє з Кіпром.

Матч розпочнеться о 19:00.

Стали відомі стартові склади:

Україна: 12. Андрій Пятов, 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко, 8. Руслан Маліновський, 14. Євген Макаренко, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Георгій Судаков, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 15. Роман Безус, 16. Віталій Миколенко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 23. Анатолій Трубін.

Кіпр: Панаджі, Каро, Сотеріу, Янну, Панайоту, Артіматас, Кіріаку, Авраам, Піттас, Ілія, Папуліс

Запасні: Параскевас, Неофітос, Андреу, Гогіч, Крістофі, Захарія, Кусулос, Ніколау, Лоїс, Кіпріан, Кастанос, Ілія