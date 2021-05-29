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Роналду може перейти в Манчестер Юнайтед або ПСЖ

Сьогодні 14:27 255 0
В угоду можуть включити Погба або Мауро Ікарді
Роналду може перейти в Манчестер Юнайтед або ПСЖ
#Роналду, #Ювентус, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ

Джерело - Football Italia.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може покинути туринський клуб цього літа.

Про це повідомляє Football Italia.

Контракт з 36-річним форвардом може підписати ПСЖ. У Роналду бачать заміну нападнику Кіліаном Мбаппе.

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В угоду по переходу Роналду в ПСЖ може бути включений форвард Мауро Ікарді.

Не виключений і варіант з поверненням португальця в Манчестер Юнайтед. Ювентус готовий обміняти Роналду на півзахисника МЮ Поля Погба, але для переходу в англійський клуб форварду доведеться піти на зниження зарплати.

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Крім того, Манчестер Юнайтед може попросити Ювентус доплатити, якщо в Італію відправиться Погба.

Роналду не відчуває себе щасливим в Турині. Повернення в Ювентус Массіміліано Аллегрі може мати серйозний вплив на майбутнє футболіста в клубі

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