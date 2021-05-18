Роналду вивіз з Турина свій автопарк

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вивозить з Турина свій автопарк.
У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як суперкари 36-річного Роналду завантажують на вантажівку транспортної компанії Rodo Cargo, що базується в Лісабоні.
Чутки пов'язують Роналду саме з переходом в Спортінг з Лісабона.
#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona 🏎️👀— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021
Vuol dire tutto? Vuol dire niente? 🤔
(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr