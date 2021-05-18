Роналду вивіз з Турина свій автопарк

З'явився ще один натяк на швидкий відхід португальського нападника

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вивозить з Турина свій автопарк.

У соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як суперкари 36-річного Роналду завантажують на вантажівку транспортної компанії Rodo Cargo, що базується в Лісабоні.

Чутки пов'язують Роналду саме з переходом в Спортінг з Лісабона.