Джерело - isport.ua.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Sport Media Set.
Португальський форвард може перейти в Рому. 36-річний форвард отримав пропозицію від нового головного тренера римської команди Жозе Моурінью.
Спеціаліст хотів би возз'єднатися із зірковим футболістом, з яким працював у мадридському Реалі. Відзначається, що трансфер Роналду в Рому може не відбутися через високу заробітної плати гравця, яка становить 31 мільйон євро на рік.
Чинний контракт Роналду з Ювентусом закінчується влітку 2022 року.
У сезоні-2020/21 португалець провів 33 матчі в Серії А, в яких забив 29 голів і виконав три гольові передачі.
Раніше, Ювентус позбудеться Роналду заради Аллегрі.