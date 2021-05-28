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Роналду може перейти у Рому

Сьогодні 17:55 265 0
Моурінью запросив співвітчизника в римський клуб
Роналду може перейти у Рому
#Рома, #Роналду

Джерело - isport.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport Media Set.

Португальський форвард може перейти в Рому. 36-річний форвард отримав пропозицію від нового головного тренера римської команди Жозе Моурінью.

Спеціаліст хотів би возз'єднатися із зірковим футболістом, з яким працював у мадридському Реалі. Відзначається, що трансфер Роналду в Рому може не відбутися через високу заробітної плати гравця, яка становить 31 мільйон євро на рік.

Чинний контракт Роналду з Ювентусом закінчується влітку 2022 року.

У сезоні-2020/21 португалець провів 33 матчі в Серії А, в яких забив 29 голів і виконав три гольові передачі.

Раніше, Ювентус позбудеться Роналду заради Аллегрі. 

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