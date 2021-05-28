 Ювентус позбудеться Роналду заради Аллегрі | Футбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:14 3714
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 06:41 6444
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:08 10640
Ребров може очолити клуб АПЛ
Вчора 22:24 1195
Чорноморець переміг Металіст 1925 та вийшов до УПЛ
Вчора 20:52 1204
Фонсека прокоментував призначення Де Дзербі тренером Шахтаря
Вчора 19:41 1886
Калініна вперше в кар'єрі вийшла до основної сітки Ролан Гаррос
Вчора 18:08 568
Марченко програв у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос
Вчора 16:39 430
Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Челсі: цифри та факти
Вчора 16:30 751
Маліновський - найдорожчий гравець збірної України на Євро-2020
Вчора 16:11 4164
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького
Дивак дня. Уболівальник у Харкові закликав Шевченка повернути в збірну Ракицького Андрій Твердохліб
25.05.2021 20:43 1883 1
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб
Сюрприз дня. Гравцю Юти вручили цінний приз у незвичний спосіб Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:56 422
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю
Скандал з прапором Білорусі триває - мер Риги відповів Рене Фазелю Андрій Твердохліб
25.05.2021 16:45 1498
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв
Відео дня. Це потрібно бачити! Голкіпер Монреаля здійснив космічний сейв Андрій Твердохліб
25.05.2021 15:54 1456
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
25.05.2021 15:27 2718
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ювентус позбудеться Роналду заради Аллегрі

Сьогодні 10:57 365 0
Кріштіану Роналду може покинути Ювентус
Ювентус позбудеться Роналду заради Аллегрі
#Ювентус, #Роналду, #Аллегрі

Джерело - football24.ua.

Можливий прихід Массіміліано Аллегрі в Ювентус принесе грандіозні зміни у склад туринського клубу.

Про це повідомляє Calciomercato.

Ювентус серйозно розглядає варіант із продажем Роналду через його фінансові запити, а ймовірний наставник туринців Массіміліано Аллегрі переконаний, що Кріштіану гальмує розвиток команди.

Важливо: Ювентус підписав чотирирічний контракт з Аллегрі

Наставник вже визначився із новою зіркою команди – Пауло Дибалою. Раніше вони мали досить напружені відносини (за часів першого періоду роботи Аллегрі в Ювентусі), але фахівець має намір зосередити свою увагу на Пауло. Аллегрі висловив думку, що "Стара синьйора" має якомога швидше розпочати переговори з нападником, аби продовжити його контракт, який добігає кінця влітку 2022 року.

Аллегрі знаходиться без роботи з моменту відставки з Ювентуса у 2019 році. Під його керівництвом туринська команда п'ять разів стала чемпіоном Італії, завоювала чотири Кубки та два Суперкубки країни, а також двічі вийшла в фінал Ліги чемпіонів, де зазнала поразки.

У сезоні, що завершився Ювентус вперше за 10 років не став чемпіоном Італії.

Коментарі ()