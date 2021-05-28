Ювентус позбудеться Роналду заради Аллегрі

Кріштіану Роналду може покинути Ювентус

Можливий прихід Массіміліано Аллегрі в Ювентус принесе грандіозні зміни у склад туринського клубу.

Про це повідомляє Calciomercato.

Ювентус серйозно розглядає варіант із продажем Роналду через його фінансові запити, а ймовірний наставник туринців Массіміліано Аллегрі переконаний, що Кріштіану гальмує розвиток команди.

Важливо: Ювентус підписав чотирирічний контракт з Аллегрі

Наставник вже визначився із новою зіркою команди – Пауло Дибалою. Раніше вони мали досить напружені відносини (за часів першого періоду роботи Аллегрі в Ювентусі), але фахівець має намір зосередити свою увагу на Пауло. Аллегрі висловив думку, що "Стара синьйора" має якомога швидше розпочати переговори з нападником, аби продовжити його контракт, який добігає кінця влітку 2022 року.

Аллегрі знаходиться без роботи з моменту відставки з Ювентуса у 2019 році. Під його керівництвом туринська команда п'ять разів стала чемпіоном Італії, завоювала чотири Кубки та два Суперкубки країни, а також двічі вийшла в фінал Ліги чемпіонів, де зазнала поразки.

У сезоні, що завершився Ювентус вперше за 10 років не став чемпіоном Італії.