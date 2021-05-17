Голкіпер збірної Німеччини пропустить Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Воротар Барселони і збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген пропустить чемпіонат Європи через операцію на коліні.
Про це розповів сам футболіст
"Мені сумно, що цього літа я пропущу Євро-2020. Вперше за багато років буду підтримувати свою країну з дому. Сподіваюся, що ми виграємо!", - написав тер Штеген.
У нинішньому сезоні за Барселони тер Штеген зіграв в 40 матчах у всіх турнірах. За збірну Німеччини він провів 24 гри, але основним у ній вважається Мануель Ноєр, який грав в більшості матчів відбору на Євро-2020.
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