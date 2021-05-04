Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0. Як це було

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Манчестер Сіті - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Матч завершується! Манчестер Сіті стає першим фіналістом Ліги чемпіонів!

90' Вище воріт пробив Неймар.

90' Неймар впав перед штрафним майданчиком Ман Сіті. Небезпечний стандарт для ПСЖ.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу!

89' Ще одна жовта у нашому матчі, тепер Даніло отримав "гірчичник" за фол на Жезусі.

87' Кімпембе у жорсткому підкаті збив Жезуса. Жовта картка для француза.

85' Ще одна зміна від Гвардіоли: Серхіо Агуеро змінив Філа Фодена.

83' Також остання заміна від ПСЖ: замість Діалло на поле з'явився Бакер.

82' Подвійна заміна від Манчестер Сіті: замість Де Брейне та Сілви на поле вийшли Жезус та Стерлінг.

81' Бернандо Сілва класно на дріблінгу прорвався до штрафного майданчику і прострілював, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

80' Контролює м'яч Ман Сіті, "містяни" вже не поспішають атакувати.

78' Тепер Де Брейне пробивав з-за меж штрафного майданчику, але бельгієць пробив повз ворота.

77' Фоден прорвався до штрафного майданчику і пробивав з-під захисника, але м'яч влучив у стійку.

75' Подвійна заміна від ПСЖ: замість Паредеса та Флоренці на поле з'явилися Даніло та Дагба.

74' Де Брейне тепер отримав жовту картку за фол у центрі поля.

72' Також за неспортивну поведінку "гірчичник" отримав Вератті.

71' Зінченко за зайві розмови отримав жовту картку!

70' Аргентинець вже за межами поля наступив на ногу Фернандіньо, за що був вилучений з поля!

69' Червона картка для Ді Марії! Арбітр буде переглядати відеоповтор.

67' Ді Марія виконував подачу в штрафний майданчик, але м'яч долетів аж до Флоренці на правий фланг. Італієць прострілював але захисники вибили м'яч подалі.

65' Неймар пробивав з-за меж штрафного в черговий раз, але знову бразилець влучив у захисників Сіті.

63' ГОООООЛ! Марез оформлює дубль! Зінченко помітив підключення Фодена, який пролетів до лицьової і видав в боротьбі з Флоренці точну передачу на Мареза. Алжирцю залишалося тільки замкнути простріл на дальній штанзі.

62' Подвійна заміна в ПСЖ: замість Ікарді та Еррери на полі з'явилися Кін та Дракслер.

60' М'яч влучив у руку Діашу в центрі, поля, штрафний для ПСЖ.

58' Активно Ман Сіті пресингує суперника, що дозволяє "містянам" швидко повертати м'яч після втрати.

56' У попередньому епізоді Фоден пробив з-за меж штрафного з льоту, Навас відбив перед собою, але на підобрі були захисники після чого і розпочалася контратака ПСЖ.

55' Неймар прорвався до штрафного майданчику і пробивав по воротах, але Зінченко у підкаті заблокував цей удар і перевів м'яч на кутовий.

54' Де Брейна вирізав класну передачу на Фодена, який міг виходити один на один, проте англієць забіг у невеличкий офсайд.

52' Паредес під час кутового завалився у бротьбі з Діашом, але судя зафіксував фол в атаці.

50' Діалло плечем відштовхнув Мареза, суддя призначив штрафний удар.

48' ПСЖ намагається атакувати позиційно, але захист Ман Сіті діє надіє наразі.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Манчестер Сіті мінімально переграє ПСЖ у вирішальному матчі півфіналу ЛЧ!

45' Сілва пробивав з небезпечної позиції, але м'яч з рикошетом пішов на кутовий.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму!

42' Пробивав Неймар з дальньої дистанції, але влчив бразилець у захисника Ман Сіті.

40' Намагалися гравці Сіті швидко вискочити в контратаку, але після ряду рикошетів і втрат "містяни" продовжили будувати позиційну атаку.

38' Сілва у центрі збив Неймара, напруження на полі зростає.

36' Діалло на фланзі збив Сілву, штрафний для Ман Сіті.

35' Еррера пробивав з лінії штрафного майданчику, але трохи вище воріт полетів м'яч.

33' Маркіньос тепер подавав на дальню стійку, але Едерсон вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

32' Діалло навішував з лівого флангу, але Стоунз вибив м'яч подалі.

30' Де Брейне пробивав з-за меж штрафного майданчика, але досить невлучним вийшов його удар.

29' Де Брейне із Зінченком розіграли корнер, українець навішував у штрафний майданчик, але захисники ПСЖ відбилися.

28' Фоден намагався на Де Брейне закидання виконати, але Флоренці вибив м'яч на кутовий.

26' Ді Марія навішував на дальню стійку, але Еррера до м'яча не дотягнувся.

24' Контролює м'яч Манчестер Сіті, але "містяни" особливо не поспішають йти в атаку.

22' Еррера отримав жовту картку за неспортивну поведінку! Хавбек після того як сфолив, пішов розбиратися з Гюндоганом.

21' Кімпембе продовжив гру!

20' Кімпембе продовжує на газоні лежати, медики вже вийшли на поле допомогти французькому захиснику.

19' Едерсон вкинув швидко м'яч на Сілву, Ді Марія відібрав м'яч і швидко пробивав по порожнім воротам, але трохи не влучив у площину аргентинець.

18' Після штрафного Кімпембе пробивав по воротах, але Едерсон забрав м'яч у руки.

16' Маркіньос після подачі головою чудово пробив, але м'яч влучив у поперечину.

15' Пробивав Неймар, але м'яч пролетів вище воріт рикошетом від стінки.

14' Гюндоган збив Неймара прямо перед штрафним майданчиком Манчестер Сіті. Небезпечний стандат для гостей.

12' Завдання ПСЖ не змінюється, парижанам потрібно забивати два голи, щоб перевести матч в овертайми.

11' ГОООООЛ! Манчестер Сіті відкриває рахунок у матчі! Едерсон дальнім ударом вибив м'яч на Зінченка, той втік по флангу і прострілив на Де Брейне. Бельгієць пробивав, але влучив у захисника, м'яч відскочив до Мареза, який переграв Наваса і забив гол!

9' Де Брейне сфолив біля чужого штрафного майданчику під час спроби пресингу.

8' М'яч після навісу влучив у плече Олександру Зінченку, одинадцятиметрового не буде!

7' Пенальті у ворота Манчестер Сіті! Арбітр пішов дивится відеоповтор.

6' Ді Марія впав у штрафному майданчику Ман Сіті, але свисток судді промовчав.

5' Неймар отримав м'яч на фланзі, змістився у центр і пробивав по воротах, але влучив у ногу захиснику.

4' По черзі контролюють команди м'яч, проте до гострих моментів поки не дійшло.

2' Досить слизько на Етіхад Стедіум, через те, що у Манчестері випав сніг.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

У півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів Манчестер Сіті прийматиме ПСЖ.

Матч відбудеться у вівторок, 4 травня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.