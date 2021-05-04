 Футбол 1 - Ман Сити - ПСЖ: смотреть онлайн матч 4.05.2021 - Лига чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 18:00 537 0
Манчестер Сіті - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер Сіті прийматиме французький ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Гра відбудеться у вівторок, 4 травня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Також онлайн матч Манчестер Сіті - ПСЖ наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перша гра в Парижі завершилася перемогою команди Зінченка - 1:2. ПСЖ - фіналіст минулорічної Ліги чемпіонів - у вирішальній грі парижани програли Баварії (1:0). Містяни ніколи не грали в фіналі найпрестижніжого клубного турніру старого світу.

В іншому півфіналі Челсі прийматиме мадридський Реал.

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