В Ювентусі спростували інформацію про відставку Аньєллі

Функціонер поки залишається на своїй посаді

Джерело - Чемпіон.

У туринському Ювентусі спростували чутки про відставку президента клубу Андреа Аньєллі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

No dimissioni da parte di Andrea #Agnelli da presidente della #Juventus. Dal club bianconero la notizia viene definita destituita di fondamento — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2021

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що функціонер вирішив покинути займану посаду після провалу ідеї створення Суперліги.

Однак представники клубу назвали цю інформацію безпідставною.

Нагадаємо, про створення Суперліги було оголошено в ніч з 18 на 19 квітня.