В Ювентусі спростували інформацію про відставку Аньєллі

Джерело - Чемпіон.
У туринському Ювентусі спростували чутки про відставку президента клубу Андреа Аньєллі.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
No dimissioni da parte di Andrea #Agnelli da presidente della #Juventus. Dal club bianconero la notizia viene definita destituita di fondamento— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2021
Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що функціонер вирішив покинути займану посаду після провалу ідеї створення Суперліги.
Однак представники клубу назвали цю інформацію безпідставною.
Нагадаємо, про створення Суперліги було оголошено в ніч з 18 на 19 квітня.