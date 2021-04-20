Президенти Ювентуса та Манчестер Юнайтед покинули свої пости

Функціонери пішли у відставку після провалу ідеї створення Суперліги.

Джерело - Чемпіон.

У керівництві двох клубів-засновників європейської Суперліги - Манчестер Юнайтед і Ювентуса - відбулися зміни.

Про це повідомляє TalkSport.

Свої посади покинули президент туринського клубу Андреа Аньєллі і віцепрезидент "червоних дияволів" Ед Вудворд.

Причиною відходу функціонерів стала негативна реакція на створення Суперліги.

Раніше, до Європейської Суперліги увійшли 6 представників АПЛ (Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенгем), а також по 3 клуби з Іспанії (Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко Мадрид) та Італії (Ювентус, Інтер, Мілан).

Нагадаємо, Челсі готує документи для виходу із Суперліги.