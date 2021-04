Кейн встановив нове досягнення в АПЛ

Форвард Тоттенгема Гаррі Кейн оформив дубль у матчі 32 туру чемпіонату Англії з Евертоном (2:2).

Про це повідомляє Goal.

27-річний англієць забив 163-й і 164-й голи в рамках АПЛ.

За цим показником Кейн вийшов на 7-е місце, обійшовши колишнього форварда "шпор" Джермейна Дефо (162 голи) і ексгравця Ліверпуля і Манчестер Сіті Роббі Фаулера (163).

Рекордсмен по голах в АПЛ - Алан Ширер, у нього 260 м'ячів.

Top 10 Premier League goalscorers of all time:



2️⃣6️⃣0️⃣ Alan Shearer

2️⃣0️⃣8️⃣ Wayne Rooney

1️⃣8️⃣7️⃣ Andy Cole

1️⃣8️⃣1️⃣ Sergio Aguero

1️⃣7️⃣7️⃣ Frank Lampard

1️⃣7️⃣5️⃣ Thierry Henry

1️⃣6️⃣4️⃣ Harry Kane 🔼

1️⃣6️⃣3️⃣ Robbie Fowler 🔻

1️⃣6️⃣2️⃣ Jermain Defoe 🔻

1️⃣5️⃣0️⃣ Michael Owen



