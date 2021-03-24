Збірна Франції - Збірна України 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Збірна України здобуває нічию у Франції!

90' Ернандез пробивав з льоту, але м'яч пішов набагато вище воріт.

90' Маліновський класно прикрив м'яч корпусом і змусив Погбу сфолити проти себе.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Кімпембе пробивав головою після подачі з кутового, але влучив він точно у руки Бущану.

89' Дембеле пробивав потужно з меж штрафного майданчика, але влучив він у захисника.

87' Рабйо пробивав потилицею після кутового, але м'яч пішов паралельно воротам.

86' Заміна у складі збірної України: замість Миколи Шапаренка на поле вийшов Олександр Зубков.

85' Павар виконував простріл, але від Кривцова м'яч пішов на кутовий.

84' Франція контролює м'яч на половині поля суперника, але поки наші гравці тримають оборону.

83' Пішла подача на дальню стійку, але Бущан перевів м'яч на кутовий.

82' Миколенко сфолив проти Дембеле не фланзі. Небезпечний стандарт для французів.

81' Погба з дальньої дистанції пробивав, але дуже невлучним вийшов удар у француза.

80' Притислася наша команда до своїх воріт, але вдається відбиватися українцям.

79' Заміна у складі збірної України зараз: Віктор Коваленко змінює Сергія Сидорчука.

77' Заміна у складі збірної Франції: замість Кілліана Мбаппе на поле вийшов Антоні Марсьяль.

76' Контролює м'яч збірна Франції, але до ударів поки не доходить.

74' Ернандес збив Маліновськього на фланзі. Збірна України вирішила спокійно розіграти цей стандарт.

72' Заміна у складі збірної України: замість Романа Яремчука на поле вийшов Жуніор Мораес.

70' Ернандес виконував навіс у штрафний майданчик, м'яч летів у бік воріт, але Бущан контролював ситуацію і спокійно переправив снаряд на кутовий.

68' Грізманн у центрі поля збив Матвієнка, який намагався прокинути м'яч.

66' Погба виконував закидання на Мбаппе, той з розвороту пробивав, але м'яч злетів з ноги і пішов за межі поля.

64' Подвійна заміна від Франції: замість Жиру та Комана на поле вийшли Погба та Дембеле.

63' Мбаппе упав у штрафному майданчику після зіткнення із Забарним, але свисток судді промовчав.

62' Миколенко прострілював у штрафний майданчик, але Льоріс вийшов з воріт і перехопив цей пас.

61' Пішла подача у штрафний майданчик, але французи сфолили під час своєї атаки.

60' Коман потужно пробивав у ближній кут, але Бущан на місці, м'яч пішов на кутовий.

58' Активно пресингує зібрна України в останні хвилини. Французи зараз не можуть заволодіти м'ячем.

56' ГООООООЛ! Україна зрівнює рахунок! Караваєв віддав пас на Сидорчука, той потужно пробив. М'яч влучив у Кімпембе і повільно докотився до воріт суперника.

54' Миколенко вигриз м'яч у Комана спочатку, а потім змусив Канте випустити снаряд за межі поля. Аут для України.

52' Франція притисла нашу збірну трохи до совїх воріт, але до ударів справа не доходить.

50' Мбаппе збив у центрі поля Сидорчука, штрафний на користь збірної України.

48' Виконували французи навіс з кутового, але Сидорчук вибив м'яч подалі.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, збірна Франції мінімально веде у рахунку, хоча наші гравці виглядають гідно на фоні чемпіонів світу.

45' Одну хвилину додав арбітр до основного часу.

43' Кімпамбе завалив Яремчука у штрафному майданчику, але суддя ніяк на це не відреагував.

41' Контролює м'яч Франція і особливо не поспішає вперед.

39' Перехопила збірна України трохи ініціативу, але до удару поки атаку не довели наші гравці.

37' Миколенко з-під захисника пробивав, але м'яч полетів неточно та вище воріт.

36' Довго розігрували французи м'яч, але в підсумку Жиру забрався у положення поза грою.

34' Мбаппе пробивав з дальньої дистанції, але влучив у ногу Матвієнка.

32' Павар класно навішував у штрафний майданчик, Жиру вдалося пробити, але м'яч полетів вище воріт.

30' Павар дуже грубо влетів у Миколенка, за що отримав жовту картку.

28' Миколенко прострілював з флангу, але Павар заблокував цей пас і м'яч рикошетом від українця пішов за межі поля.

27' Матвієнко класно у підкаті зіграв проти Комана. М'яч ще й від француза пішов у аут.

25' Маліновський грубо відібрав м'яч у Мбаппе. Апелювали французи до арбітра, але той штрафний не призначив.

23' Пішло закидання на Комана, Бущан далеко вийшов з воріт і врізався у француза. Свисток судді промовчав.

21' Маліновський проривався по центру, але Грізманн сфолив проти нього.

19' Гол! Збірна Франції виходить вперед. Грізман отримав м'яч перед штрафним майданчиком і пробив у дальній кут. Без шансів для Бущана.

18' Відбилися українці, але на підбиранні першими виявилися французи.

17' Коман виконував простріл, але Матвієнко перевів м'яч на кутовий.

16' Досить довго Україна розігрувала м'яч, але у підсумку Маліновський втратив снаряд перед штрафним майданчиком суперника.

14' Пішла подача з правого флангу, але українські оборонці без проблем відбилися.

13' Павар намагався робити навіс з правого флангу, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

12' Ернандес прострілював у центр штрафного майданчика, але удар Жиру влучив у Матвієнка. Кутовий для збірної Франції.

10' Мбаппе пробивав по воротах з меж штрафного майданчика, але Караваєв заблокував цей удар.

9' Грізманн робив закидання на Мбаппе, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

7' Караваєв робив закидання на Яремчука, але Варан відтіснив українця корпусом.

5' Контролює м'яч Франція на перших хвилинах, але до ударів господарі не доводять.

3' Зінченко перехопив невдалу передачу Варана пройшов трохи вперед і пробивав по воротах. Вище воріт полетів м'яч.

2' Рабйо грубо збив Маліновського у центрі поля. Штрафний на користь нашої збірної.

1' Матч розпочався!

Тепер гімн Франції.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Також, Дешам назвав склад своєї команди.

Нагадаємо, Бущан та Маліновський у старті збірної України на матч з Францією.

Збірна України завітає у гості до Франції в рамках першого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу.

Матч відбудеться у середу, 24 березня, на Стад де Франс. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.