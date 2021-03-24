Матч розпочнеться о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в рамках першого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу на виїзді зіграє з Францією.

Став відомий стартовий склад національної команди.

Збірна України: 1. Георгій Бущан, 16. Віталій Миколенко, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 17. Олександр Зінченко (к), 9. Роман Яремчук.

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Запасні: 2. Едуард Соболь, 6. Олександр Сирота, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Юхим Конопля, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 23. Анатолій Трубін.

Відзначимо, що у заявку на гру не потрапили Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик, Дмитро Різник та Андрій Лунін.

Матч розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, Шевченко призначив нового капітана збірної України.