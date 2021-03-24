Дешам назвав склад збірної Франції на матч з Україною

Став відомий стартовий склад збірної Франції

Джерело - Чемпіон.

На Стад де Франс відбудеться стартовий поєдинок відбору ЧС-2022 у групі D, де збірна Франція прийме Україну.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оприлюднив стартовий склад своєї команди.

Франція: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Канте, Рабйо – Мбаппе, Грізманн, Коман – Жиру.

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Запасні: Манданда, Маньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сіссоко, Зума, Дінь, Марсьяль, Бен-Єддер.

Матч розпочнеться о 21:45.

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