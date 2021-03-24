Збірна Франції - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Завершується перший тайм, збірна Франції мінімально веде у рахунку, хоча наші гравці виглядають гідно на фоні чемпіонів світу.

45' Одну хвилину додав арбітр до основного часу.

43' Кімпамбе завалив Яремчука у штрафному майданчику, але суддя ніяк на це не відреагував.

41' Контролює м'яч Франція і особливо не поспішає вперед.

39' Перехопила збірна України трохи ініціативу, але до удару поки атаку не довели наші гравці.

37' Миколенко з-під захисника пробивав, але м'яч полетів неточно та вище воріт.

36' Довго розігрували французи м'яч, але в підсумку Жиру забрався у положення поза грою.

34' Мбаппе пробивав з дальньої дистанції, але влучив у ногу Матвієнка.

32' Павар класно навішував у штрафний майданчик, Жиру вдалося пробити, але м'яч полетів вище воріт.

30' Павар дуже грубо влетів у Миколенка, за що отримав жовту картку.

28' Миколенко прострілював з флангу, але Павар заблокував цей пас і м'яч рикошетом від українця пішов за межі поля.

27' Матвієнко класно у підкаті зіграв проти Комана. М'яч ще й від француза пішов у аут.

25' Маліновський грубо відібрав м'яч у Мбаппе. Апелювали французи до арбітра, але той штрафний не призначив.

23' Пішло закидання на Комана, Бущан далеко вийшов з воріт і врізався у француза. Свисток судді промовчав.

21' Маліновський проривався по центру, але Грізманн сфолив проти нього.

19' Гол! Збірна Франції виходить вперед. Грізман отримав м'яч перед штрафним майданчиком і пробив у дальній кут. Без шансів для Бущана.

18' Відбилися українці, але на підбиранні першими виявилися французи.

17' Коман виконував простріл, але Матвієнко перевів м'яч на кутовий.

16' Досить довго Україна розігрувала м'яч, але у підсумку Маліновський втратив снаряд перед штрафним майданчиком суперника.

14' Пішла подача з правого флангу, але українські оборонці без проблем відбилися.

13' Павар намагався робити навіс з правого флангу, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

12' Ернандес прострілював у центр штрафного майданчика, але удар Жиру влучив у Матвієнка. Кутовий для збірної Франції.

10' Мбаппе пробивав по воротах з меж штрафного майданчика, але Караваєв заблокував цей удар.

9' Грізманн робив закидання на Мбаппе, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

7' Караваєв робив закидання на Яремчука, але Варан відтіснив українця корпусом.

5' Контролює м'яч Франція на перших хвилинах, але до ударів господарі не доводять.

3' Зінченко перехопив невдалу передачу Варана пройшов трохи вперед і пробивав по воротах. Вище воріт полетів м'яч.

2' Рабйо грубо збив Маліновського у центрі поля. Штрафний на користь нашої збірної.

1' Матч розпочався!

Тепер гімн Франції.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Також, Дешам назвав склад своєї команди.

Нагадаємо, Бущан та Маліновський у старті збірної України на матч з Францією.

Збірна України завітає у гості до Франції в рамках першого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу.

Матч відбудеться у середу, 24 березня, на Стад де Франс. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.