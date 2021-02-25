Тренер Маккабі: У Шахтаря є слабкі сторони

Ліувен розкрив план на матч-відповідь

Джерело - ТК Футбол.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря гравцям Маккабі потрібно діяти швидко і це може принести успіх.

Про це заявив головний тренер Маккабі Патрік фон Ліувен.

"Якщо ми заб'ємо перший гол, речі на полі стануть цікавими. У Шахтаря є слабкі сторони. Треба діяти швидко і це може принести нам успіх.

Актуально: Шахтар - Маккабі Т-А: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE

Нам пощастило з погодою. В Україні вже не так жахливо холодно, як це було зовсім нещодавно. Сьогодні ми отримали велике задоволення погодними умовами - свіже повітря і трохи снігу. Я все розумів на пресконференції та міг би трохи поправити перекладача, але я не думаю, що це стане перевагою під час матч, адже спілкування з тренерської лави Шахтаря в більшості йде португальською мовою", - зазначив Патрік фон Ліувен.

Матч відбудеться в четвер, 25 лютого. Початок о 19:55 за Києвом. Перша зустріч в Ізраїлі завершилася перемогою гірників з рахунком 2:0.