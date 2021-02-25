Тренер Маккабі: У Шахтаря є слабкі сторони

Джерело - ТК Футбол.
У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря гравцям Маккабі потрібно діяти швидко і це може принести успіх.
Про це заявив головний тренер Маккабі Патрік фон Ліувен.
"Якщо ми заб'ємо перший гол, речі на полі стануть цікавими. У Шахтаря є слабкі сторони. Треба діяти швидко і це може принести нам успіх.
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Нам пощастило з погодою. В Україні вже не так жахливо холодно, як це було зовсім нещодавно. Сьогодні ми отримали велике задоволення погодними умовами - свіже повітря і трохи снігу.
Я все розумів на пресконференції та міг би трохи поправити перекладача, але я не думаю, що це стане перевагою під час матч, адже спілкування з тренерської лави Шахтаря в більшості йде португальською мовою", - зазначив Патрік фон Ліувен.
Матч відбудеться в четвер, 25 лютого. Початок о 19:55 за Києвом. Перша зустріч в Ізраїлі завершилася перемогою гірників з рахунком 2:0.