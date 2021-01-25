 Скільки коштує стати спонсором Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Історія, як світовий бренд вів переговори з киянами про технічне партнерство
Скільки коштує стати спонсором Динамо

Овдій Піналов майже 30 років співпрацював з легендарним футбольним виданням France Football, а з 1989 по 1991 рік був штатним працівником Динамо. Далі Піналов розвивав в Україні бренд Reebok і навіть вів переговори з керівництвом киян, щоб Reebok став технічним партнером Динамо. Деталі цієї історії українець розкрив в розмові з кореспондентом Чемпіона Максимом Розенком.

На той час Reebok вже працював з британським Болтоном, причому відкрита  в 1997 році нова клубна арена, на яку було витрачено 25 мільйонів фунтів стерлінгів, отримала назву Reebok Stadium, - пригадує Овдій. - Перша штаб-квартира Reebok якраз знаходилася у Болтоні.  В 1996 році Reebok став технічним партнером Ліверпуля. Тобто, світовий бренд зайшов у футбол, з’явилися бюджети і професійна футбольна колекція. До того ж Reebok почав виробляти в Італії дуже якісне футбольне взуття зі шкіри кенгуру. На той час я був керівником Reebok в Україні та Молдові, запропонував головному офісу провести переговори з київським Динамо, який тоді закінчував співпрацю з Umbro. Ідею підтримали. Спочатку ми поїхали з представником Динамо Михайло Ошемковим у Великобританію, де нам продемонстрували колекцію, яку готували для Ліверпуля. Далі двічі зустрічався з президентом Динамо Григорієм Суркісом. 

Піналов зізнається, що ці переговори забрали у нього чимало нервів. 

На відміну від першого президента Динамо Віктора Безверхнего, з яким я ще працював в клубі, Суркіс мені здався жорстким, емоційним, але професійним менеджером . - розповідає Овдій. - У нього був агресивний стиль ведення переговорів, налаштований на максимальний результат. Ми почали складати бюджет на поставку комплектів тренувального та ігрового екіпірування для першої команди, дублю і спортивної школи Динамо на сезон. На другу зустріч я приніс табличку, в якій було розписано, скільки поставляємо екіпірування, скільки що коштує. Собівартість контракту склала 600 тисяч доларів. Зауважте, що ціна у роздріб була б втричі вища. Також у договорі були прописані фінансові бонуси за успішний виступ команди. Несуттєві - за чемпіонство і більш привабливі за виступи на євроарені, адже Reebok була цікава реклама на телебаченні.  Причому, коли мова зайшла за бонус у разі перемоги Динамо у Лізі чемпіонів, я до цього віднісся дещо скептично. Суркіс же рекомендував прописати в контракті бонус за це у розмірі мільйона доларів. Фактично ми запропонували Динамо той же типовой контракт, якій було підписано з Ліверпулем.    

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Але до підписання договору справа не дійшла. Піналов дізнався, що параллельно Динамо веде переговори з Adidas і вирішив звернути перемовини. 

Я бачив, що Суркіс з певною недовірою відносився до Reebok, - пояснює логіку свого рішення Овдій. - На той час за брендом не було великого футбольного бекграунду, тільки перший рік працювали з Ліверпулем. Тим більше, я знав ситуацію в Динамо зсередини. Навряд чи було б можливо уникнути майбутніх розмов, що, наприклад, бутси погані. В ситуаціях, коли футболіст не забив гол. Це ж наш менталітет, який став наслідком 70 років радянської окупації - звинувачувати у бідах всіх, крім себе. Тому написав дуже ввічливий лист Суркісу про звернення перемовин. Подякував йому за час, який він нам приділив. Приїхав в офіс Динамо, Григорій був зайнятий, віддав листа Ігорю Суркісу. В підсумку ми реалізували ідею технічного партнерства з київським ЦСКА, який в 1998 році грав в Кубку УЄФА з  ірландським Корк Сіті та московським Локомотивом. А також з чемпіоном Молдови-1997 Конструкторулом з Кишинева. Зараз цей клуб більш відомий як ФК Тираспіль, в 2002 році він змінив власників і переїхав в це місце. З Динамо Київ ми теж підписали угоду, але це був жіночий баскетбольний клуб. Також стали технічними партнерами ще одного з лідерів вітчизняного українського жіночого баскетболу київського Тім Скуф.   

Максим Розенко, Чемпіон

 

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