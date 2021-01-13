Мессі може пропустити півфінал Суперкубка Іспанії

Мессі пропустив ранкове тренування

Нападник Барселони Ліонель Мессі може не зіграти з Реал Сосьєдадом у півфінальному матчі Суперкубка Іспанії.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст отримав невелике ушкодження в поєдинку 18-го туру чемпіонату Іспанії проти Гранади.

Через почуття дискомфорту Мессі пропустив передматчеве тренування. Його участь в півфіналі Суперкубка країни під питанням.

Матч між Реал Сосьєдадом і Барселоною відбудеться 13 січня і розпочнеться о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Мессі пропустив тренування Барселони.