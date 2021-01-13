Мессі може пропустити півфінал Суперкубка Іспанії

Джерело - isport.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі може не зіграти з Реал Сосьєдадом у півфінальному матчі Суперкубка Іспанії.
Про це повідомляє ESPN.
Футболіст отримав невелике ушкодження в поєдинку 18-го туру чемпіонату Іспанії проти Гранади.
Через почуття дискомфорту Мессі пропустив передматчеве тренування. Його участь в півфіналі Суперкубка країни під питанням.
Матч між Реал Сосьєдадом і Барселоною відбудеться 13 січня і розпочнеться о 22:00.
Раніше повідомлялося, що Мессі пропустив тренування Барселони.