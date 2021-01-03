 Ейбар переміг Гранаду, Реал Сосьєдад зіграв внічию з Осасуною у 17 турі Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Ейбар переміг Гранаду, Реал Сосьєдад зіграв внічию з Осасуною у 17 турі Ла-Ліги

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Хіль оформив дубль у матчі з Гранадою
Ейбар переміг Гранаду, Реал Сосьєдад зіграв внічию з Осасуною у 17 турі Ла-Ліги
#Ейбар, #Гранада

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі іспанської Ла-Ліги Ейбар зіграв з Гранадою, а Осасуна завітав у гості до Реал Сосьєдада.

Ейбар святкував домашню перемогу над Гранадою У переможців дубль оформив Хіль. Реал Сосьєдад та Осасуна не виявили сильнішого.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
17 тур, 3 січня

Ейбар - Гранада 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Хіль, 2:0 - 76 Хіль

Реал Сосьєдад - Осасуна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Кальєрі, 1:1 - 46 Барренечеа

Раніше, Атлетіко на виїзді переміг Алавес у 17 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Атлетік здолав Ельче у 17 турі Ла-Ліги.

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