Ейбар переміг Гранаду, Реал Сосьєдад зіграв внічию з Осасуною у 17 турі Ла-Ліги

Хіль оформив дубль у матчі з Гранадою

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі іспанської Ла-Ліги Ейбар зіграв з Гранадою, а Осасуна завітав у гості до Реал Сосьєдада.

Ейбар святкував домашню перемогу над Гранадою У переможців дубль оформив Хіль. Реал Сосьєдад та Осасуна не виявили сильнішого.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

17 тур, 3 січня

Ейбар - Гранада 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Хіль, 2:0 - 76 Хіль

Реал Сосьєдад - Осасуна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Кальєрі, 1:1 - 46 Барренечеа

Раніше, Атлетіко на виїзді переміг Алавес у 17 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Атлетік здолав Ельче у 17 турі Ла-Ліги.