 Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер легендарний український чемпіон
Вчора 13:02 6832
Усик: Мені все одно, де відбудеться бій з Джошуа
Сьогодні 12:09 409
Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ
Сьогодні 08:39 1031
Суперник збірної України втратив капітана через допінг
Вчора 21:24 956
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
Вчора 21:09 467
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Вчора 20:45 553
Шатернікова: Якщо Усик захоче битися за пояс, ніхто не відкрутиться
Вчора 19:39 2375
Колишній півзахисник Шахтаря визнаний найкращим футболістом року у Вірменії
Вчора 19:10 891
Український захисник залишає російський клуб через борги
Вчора 18:55 1171 2
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Вчора 15:23 625
Блоги
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі
Фото дня. Андрій Пятов чекає пиво від Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
Вчора 21:20 1013
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії
Від одинокого вболівальника до президента клубу: майже казкова історія з Бразилії Андрій Твердохліб
Вчора 20:45 553
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб
Юний іспанський воротар відбиває пенальті в цікавий спосіб Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 5595
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча
Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча Андрій Твердохліб
Вчора 15:23 624
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р!
Лопес вчергове відповів Ломаченку: Пішов нах*р! Андрій Твердохліб
Вчора 12:03 9935 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:41 Шахи У Гаррі Каспарова померла мати 115
12:25 Футбол Манчестер Юнайтед та Барселона зацікавилися форвардом Рапіда 240
12:09 Бокс Усик: Мені все одно, де відбудеться бій з Джошуа 409
12:01 Пряма трансляція Дніпро - Сокіл: пряма трансляція матчу УХЛ 162
11:51 Футбол Наставник Інгульця назвав завдання на другу частину сезону 356
11:33 Бокс Лопес: Люди думали, що мій батько - божевільний алкоголік 527
11:15 Футбол Фалькао може взимку залишити Галатасарай 464
10:57 Баскетбол Вільямсон підкорив історичний рекорд Леброна Джеймса 558
10:51 RunNews Як біг став сенсом життя для лідера гурту СКАЙ - подкаст Пейсмейкери 536
10:41 Футбол 22-річний мільярдер з російським корінням став власником Сандерленда 1584
10:29 Футбол Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 839
10:25 Теніс Колишня перша ракетка світу думала завершити кар'єру під час карантину 796
10:10 Хокей Стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею 1086
09:55 Теніс Цуренко: Найчастіше хейтери бажають, щоб у мене був рак 738
09:40 Футбол ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно 832
09:25 Баскетбол Леонард отримав криваву травму у матчі з Денвером 798
09:10 Футбол Ікарді хоче залишитися в ПСЖ 899
08:55 Баскетбол Бруклін переграв Бостон, Мілуокі знищив Голден Стейт. Результати матчів НБА 897
08:39 Футбол Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ 1031
08:24 Біатлон Різдвяна гонка-2020 відбудеться без норвежців і французів 1808 1
08:08 Баскетбол Помер восьмиразовий чемпіон НБА 1265
07:13 Футбол Леоненко: Мілевський буде мучитися, як і весь Минай 1908
06:07 Бокс Арум: Стівенсон зараз краще, ніж був Мейвейзер на тому ж етапі кар'єри 528
25 Грудня 2020
23:55 Футбол Бенітес претендує на посаду головного тренера Спартака 2214
23:40 Футбол Півзахисник Аталанти зацікавив клуби АПЛ 2257

Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."

Сьогодні 10:29 839 0
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."

Джерело - Чемпіон.

Мирон Маркевич про новорічний подарунок з дитинства та казкових персонажів, в існування яких голова комітету національних збірних УАФ щиро вірив до 12 років. 

Хата, сіно та краса

У 90-х святкував зустріч нового року в Карпатах. В горах, в сільській хаті. Спали на сіні. Навколо хати була така краса! Це запам'яталося. Тоді ще в Карпатах працював.

Під бій курантів зазвичай прошу Бога, щоб всі мої близькі були здорові і хвороби обходили їх стороною.

Новорічний подарунок 

Найбільш вражаючі подарунки - з дитинства. Був щасливий, коли в 1956 році наші родичі, які проживають в США, прислали мені посилку з Америки - залізницю з паровозиком.

Є у мене і новорічна традиція - 31 грудня з друзями ходити в лазню. Головне, щоб не було надто сильно натоплено. 90 градусів - більше не потрібно.

Святий Миколай і різочка

У Західній Україні в роки мого дитинства діти більше чекали Святого Миколая, ніж Діда Мороза. У дитячому садку, а потім і в школі в переддень Нового року до нас приходили Дід Мороз зі Снігуронькою. Але ми їх чекали не так сильно, як появу Святого Миколая. 19 грудня мене виводили на вулицю, в поле бабуся запалювала вогонь - щоб Святий Миколай спустився з небес і приніс нам подарунки. Хтось тим часом переодягався в чорта, хтось в Святого Миколая. Далі починалося театралізоване дійство. Ми поверталися в будинок, потім до нас заходили чорт та Святий Миколай. Якщо дитина протягом року вів себе погано, чорт міг подарувати різочку - щоб дитину покарали за непослух. За легендою чорт пильно стежив за неслухняними дітьми. Чесно кажучи, іноді чорт мені вручав цей не найбажаніший подарунок - я був не сильно слухняним хлопчиком в дитинстві. У батька були припасені різочки. Але частіше все ж подарунки мені вручав Святий Миколай. Мати десь діставала мандарини, для нас тоді це був межа мрій! Я довго вірив у цих казково-новорічних героїв - до 10-12 років.

12 днів вітань

З дитинства ми відзначали два Різдва - католицьке (дід по маминій лінії був поляком) і православне. Більше, звичайно, православне. Вся сім'я збиралася за столом, шанували традиції.

Останні роки мене вітають з Різдвом протягом 12 днів. Напередодні 25 грудня телефонували гравці-легіонери - бразильці, аргентинці, які є католиками. Решта дзвонить вже напередодні православного Різдва. У мене взагалі новорічні свята асоціюються з чимось світлим. Новий рік плавно переходить в Різдво, яке для мене є ще більшим святом. Це завжди були дуже хороші дні - немає тренувань, можна побути з родиною. Чим старше стаєш, чим більше дорожиш таким часом ...

Вибір Маркевича

"Один вдома" або "Вечори на хуторі біля Диканьки"?

Один вдома. Бачу в цьому пацані себе - у мене був такий же характер. Хоча "Вечори на хуторі біля Диканьки" мені теж подобаються.

Салат "Олів'є" або качка з яблуками?

Ми виросли на салаті Олів'є

Шампанське "Мадам Кліко" або коньяк "Хеннесі"?

Нехай буде Мадам Кліко. Хоча мені також подобаються й інші сорти шампанського.

Гірськолижний спорт або катання на ковзанах?

У дитинстві грав у хокей. Виступав у складі дитячої хокейної команди на першість міста та області. У нас взагалі тоді хокей на хорошому рівні було розвинений в регіоні. Тому виберу катання на ковзани.

Особиста справа

Маркевич Мирон Богданович. Народився 1 лютого 1951 року в Винниках (Львівська область). Заслужений тренер України. 

Вихованець львівського футболу. Перший тренер - Богдан Маркевич. Півзахисник. Виступав за команди: Карпати Львів, дубль (1970-72), СКА Львів (1973), Спартак Орджонікідзе (1974), Торпедо Луцьк (1976-77).

Тренував команди: Торпедо Луцьк (1984), Карпати Львів (1992/93-1994/95, 1996/97-1998/99, 2001/02-2003/04), Волинь Луцьк (1991-92), Поділля Хмельницький (1995/96), Кривбас Кривий Ріг (1990, 1995/96), Металург Запоріжжя (1998/99-2001/02), Анжи Махачкала, Росія (2002), Металіст Харків (2005-14), Дніпро (2014-16). З липня 2016 року - голова комітету національних збірних УАФ.

Максим Розенко, Чемпіон

 

Коментарі ()