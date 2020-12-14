 Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було

Сьогодні 14:31 4561 0
Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

На цьому жеребкування завершено! Українські клуби дізналися своїх суперників на шляху до 1/8.

Перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 18 лютого, а матчі-відповіді - 25 лютого.

Олімпіакос - ПСВ

Лілль - Аякс

Манор Соломон відправиться на Батьківщину - до Ізраїлю.

Маккабі Тель-Авів - Шахтар

Гранада - Наполі

Мольде - Гоффенгайм

Янг Бойз - Баєр

Краснодар - Динамо Загреб

Брага - Рома

Зальцбург - Вільярреал

Славія - Лестер

Антверпен - Рейнджерс

Црвена Звезда - Мілан

Бенфіка - Арсенал

Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед

Можна сказати, що киянам пощастило з жеребом!

Динамо Київ - Брюгге!

Вольфсбергер - Тоттенгем

Жеребкування розпочалося!

Тепер нам пояснять технічну складову жеребкування.

Допоможе провести жеребкування легендарний гравець Порту - Маніше.

Джорджіо Маркетті повідомив про трагічні новини - у віці 73 років помер колишній наставник та футболіст Жерар Ульє.

Нам демонструють найкращі моменти 32-х команд, які поборються за вихід до 1/8 турніру.

Вже зовсім скоро Динамо та Шахтар дізнаються своїх суперників у плей-оф Ліги Європи, а поки ви можете переглянути результати жеребкування Ліги чемпіонів.

У понеділок, 14 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/16 плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 14:00.

У жеребкуванні беруть участь 32 учасники: 12 переможців груп, 12 клубів, які посіли другі місця в квартетах, а також вісім команд, які посіли треті позиції в групах Ліги чемпіонів.

Сіяними є переможці квартетів Ліги Європи, а також чотири найкращі команди з Ліги чемпіонів, а несіяними - віце-чемпіони груп і чотири гірші команди з третіх місць квартетів Ліги чемпіонів.

Сіяні:

Арсенал, Лестер, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем (усі - Англія), Аякс, ПСВ (обидві - Нідерланди), Баєр, Гоффенгайм (обидві - Німеччина), Брюгге (Бельгія), Вільярреал (Іспанія), Динамо Загреб (Хорватія), Мілан, Наполі, Рома (усі - Італія), Рейнджерс (Шотландія), Шахтар (Україна).

Несіяні:

Антверпен (Бельгія), Бенфіка, Брага (обидві - Португалія), Вольфсберг, Зальцбург (обидві - Австрія), Гранада, Реал Сосьєдад (обидві - Іспанія), Краснодар (Росія), Лілль (Франція), Маккабі Тель-Авів ( Ізраїль), Мольде (Норвегія), Олімпіакос (Греція), Славія (Чехія), Црвена Звезда (Сербія), Янг Бойз (Швейцарія), Динамо (Україна)

Сіяні команди грають другий матч вдома.

Команди, які грали в одній групі Ліги Європи або представляють одну національну асоціацію, розводяться.

Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України не можуть потрапити в одну пару.

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