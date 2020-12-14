Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було

Джерело - Чемпіон.
На цьому жеребкування завершено! Українські клуби дізналися своїх суперників на шляху до 1/8.
Перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 18 лютого, а матчі-відповіді - 25 лютого.
Олімпіакос - ПСВ
Лілль - Аякс
Манор Соломон відправиться на Батьківщину - до Ізраїлю.
Маккабі Тель-Авів - Шахтар
Гранада - Наполі
Мольде - Гоффенгайм
Янг Бойз - Баєр
Краснодар - Динамо Загреб
Брага - Рома
Зальцбург - Вільярреал
Славія - Лестер
Антверпен - Рейнджерс
Црвена Звезда - Мілан
Бенфіка - Арсенал
Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед
Можна сказати, що киянам пощастило з жеребом!
Динамо Київ - Брюгге!
Вольфсбергер - Тоттенгем
Жеребкування розпочалося!
Тепер нам пояснять технічну складову жеребкування.
Which side impressed most in the group stage? 🤷♂️#UELdraw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2020
Допоможе провести жеребкування легендарний гравець Порту - Маніше.
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Нам демонструють найкращі моменти 32-х команд, які поборються за вихід до 1/8 турніру.
Вже зовсім скоро Динамо та Шахтар дізнаються своїх суперників у плей-оф Ліги Європи, а поки ви можете переглянути результати жеребкування Ліги чемпіонів.
У понеділок, 14 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/16 плей-оф Ліги Європи УЄФА.
Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 14:00.
У жеребкуванні беруть участь 32 учасники: 12 переможців груп, 12 клубів, які посіли другі місця в квартетах, а також вісім команд, які посіли треті позиції в групах Ліги чемпіонів.
Сіяними є переможці квартетів Ліги Європи, а також чотири найкращі команди з Ліги чемпіонів, а несіяними - віце-чемпіони груп і чотири гірші команди з третіх місць квартетів Ліги чемпіонів.
Сіяні:
Арсенал, Лестер, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем (усі - Англія), Аякс, ПСВ (обидві - Нідерланди), Баєр, Гоффенгайм (обидві - Німеччина), Брюгге (Бельгія), Вільярреал (Іспанія), Динамо Загреб (Хорватія), Мілан, Наполі, Рома (усі - Італія), Рейнджерс (Шотландія), Шахтар (Україна).
Несіяні:
Антверпен (Бельгія), Бенфіка, Брага (обидві - Португалія), Вольфсберг, Зальцбург (обидві - Австрія), Гранада, Реал Сосьєдад (обидві - Іспанія), Краснодар (Росія), Лілль (Франція), Маккабі Тель-Авів ( Ізраїль), Мольде (Норвегія), Олімпіакос (Греція), Славія (Чехія), Црвена Звезда (Сербія), Янг Бойз (Швейцарія), Динамо (Україна)
Сіяні команди грають другий матч вдома.
Команди, які грали в одній групі Ліги Європи або представляють одну національну асоціацію, розводяться.
Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України не можуть потрапити в одну пару.