Жеребкування плей-оф Ліги Європи: Як це було

На цьому жеребкування завершено! Українські клуби дізналися своїх суперників на шляху до 1/8.

Перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 18 лютого, а матчі-відповіді - 25 лютого.

Олімпіакос - ПСВ

Лілль - Аякс

Манор Соломон відправиться на Батьківщину - до Ізраїлю.

Маккабі Тель-Авів - Шахтар

Гранада - Наполі

Мольде - Гоффенгайм

Янг Бойз - Баєр

Краснодар - Динамо Загреб

Брага - Рома

Зальцбург - Вільярреал

Славія - Лестер

Антверпен - Рейнджерс

Црвена Звезда - Мілан

Бенфіка - Арсенал

Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед

Можна сказати, що киянам пощастило з жеребом!

Динамо Київ - Брюгге!

Вольфсбергер - Тоттенгем

Жеребкування розпочалося!

Тепер нам пояснять технічну складову жеребкування.

