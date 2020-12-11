 Стали відомі потенційні суперники Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Стали відомі потенційні суперники Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи

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Жеребкування відбудеться 14 грудня
Стали відомі потенційні суперники Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи
#Динамо, #ЛЄ

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап Ліги Європи і визначилися потенційні суперники Динамо.

Динамо при жеребкуванні буде не сіяним, тому суперника киянам виберуть серед переможців груп Ліги Європи та найкращих третіх місць Ліги чемпіонів. Єдине обмеження для Динамо - донецький Шахтар. 

Потенційними суперниками Динамо є:

Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лестер, Тоттенгем, Баєр, Гоффенгайм, Рома, Мілан, Наполі, Вільярреал, Аякс, ПСВ, Брюгге, Рейнджерс та Динамо (Загреб).

Жеребкування раунду відбудеться у понеділок, 14-го грудня.

Раніше, Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи.

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