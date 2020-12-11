Стали відомі потенційні суперники Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Завершився груповий етап Ліги Європи і визначилися потенційні суперники Динамо.
Динамо при жеребкуванні буде не сіяним, тому суперника киянам виберуть серед переможців груп Ліги Європи та найкращих третіх місць Ліги чемпіонів. Єдине обмеження для Динамо - донецький Шахтар.
Потенційними суперниками Динамо є:
Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лестер, Тоттенгем, Баєр, Гоффенгайм, Рома, Мілан, Наполі, Вільярреал, Аякс, ПСВ, Брюгге, Рейнджерс та Динамо (Загреб).
Жеребкування раунду відбудеться у понеділок, 14-го грудня.
Раніше, Зоря на виїзді програла Бразі у 6 турі Ліги Європи.