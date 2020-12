Сьогодні, 14 грудня, у віці 73 років помер колишній наставник та футболіст Жерар Ульє.

Про це повідомляє пресслужба ФК Ліверпуль.

У минулому він тренував збірну Франції, Ліверпуль, Астон Віллу, Ліон та багато інших французьких клубів.

Ульє очолював червоних з 1998-го по 2004 рік і виграв Кубок УЄФА-2000/01, Суперкубок УЄФА-2001, Кубок Англії-2000/01, Суперкубок Англії-2001, два Кубки Англійської ліги-2000/01 і 2002/03, а також вигравав срібло і бронзу АПЛ в кампаніях-2001/02 і 2000/01 відповідно. З "Ліоном" Жерар двічі ставав чемпіоном Франції (2005/06, 2006/07).

У 2007 році фахівець міг очолити київське Динамо - це підтверджувалося керівництвом клубу, однак дружина Ульє не захотіла переїжджати до столиці України.

