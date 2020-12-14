Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи

Матчі відбудуться у лютому 2021 року

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

За результатами жеребкування Динамо зіграє з бельгійським Брюгге. Перший матч відбудеться на полі киян.

Шахтар в 1/16 фіналу турніру зіграє з Маккабі Тель-Авів. Перший матч відбудеться на полі суперників гірників.

Всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:

Олімпіакос - ПСВ

Лілль - Аякс

Маккабі Тель-Авів - Шахтар

Гранада - Наполі

Молде - Гоффенгайм

Янг Бойз - Баєр

Краснодар - Динамо Загреб

Брага - Рома

Зальцбург - Вільярреал

Славія - Лестер

Антверпен - Рейнджерс

Црвена Звезда - Мілан

Бенфіка - Арсенал

Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед

Динамо Київ - Брюгге

Вольфсбергер - Тоттенгем

Перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи мають бути зіграні 18 лютого, матчі-відповіді - 25 лютого.

Раніше стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.