Шахтар та Динамо отримали суперників у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.
За результатами жеребкування Динамо зіграє з бельгійським Брюгге. Перший матч відбудеться на полі киян.
Шахтар в 1/16 фіналу турніру зіграє з Маккабі Тель-Авів. Перший матч відбудеться на полі суперників гірників.
Всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:
Олімпіакос - ПСВ
Лілль - Аякс
Маккабі Тель-Авів - Шахтар
Гранада - Наполі
Молде - Гоффенгайм
Янг Бойз - Баєр
Краснодар - Динамо Загреб
Брага - Рома
Зальцбург - Вільярреал
Славія - Лестер
Антверпен - Рейнджерс
Црвена Звезда - Мілан
Бенфіка - Арсенал
Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед
Динамо Київ - Брюгге
Вольфсбергер - Тоттенгем
Перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи мають бути зіграні 18 лютого, матчі-відповіді - 25 лютого.
Раніше стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.