Інтер - Шахтар 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Все матч завершено! Шахтар грає внічию проти Інтера і здобуває путівку в 1/16 Ліги Європи.

90' Трубін отримав жовту картку за затягування часу.

90' Ще один кутовий заробили гравці Інтера. Хандонович у штрафному майданчику.

90' Надається медична допомога Трубіну. Вже вийшов додатковий час, але ще 3 хвилини десь будуть догравати команди.

90' Пошкодження зазнав український воротар. Лежить він зараз на газоні.

90' Еріксен класно пробивав з-за меж штрафного майданчика. Трубін перевів м'яч на кутовий.

90' Тим часом мадридський Реал переміг Боруссію. "Вершкові" гарантували собі вихід у наступний етап Ліги чемпіонів.

90' Насідає Інтер. 10 гравців "нерадзуррі" знаходяться на половині поля Шахтаря.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' З кутового подавав Еріксен, Санчес класно пробивав головою, але влучив у Лукаку. Фортуна сьогодні точно на боці "гірників".

89' Санчес пробивав головою у штрафному майданчику, але вище воріт полетів м'яч.

88' Рахунок у паралельному матчі не змінився. Це означає, що Інтеру потрібна лише перемога, а Шахтарю важливо не програти.

86' Заміна в складі Шахтаря. Тайсон покидає поле, замість нього гру продовжив Дентіньйо.

84' Потрійна заміна в складі Інтера. Замість Мартінеса, Бастоні та Хакімі вийшли Еріксен, Д'Амброзіо та Дарміан.

83' Контролює м'яч Інтер, але захисники Шахтаря поки надійно грають.

81' Трохи менше десяти хвилин залишилося Шахтарю протриматися на шляху до євровесни.

79' Бондар збив Мартінеса на чужій половині поля. Фол фіксує арбітр.

78' Санчес збив Майкона у центрі поля. Штрафний на користь Шахтаря.

77' Контролює м'яч Шахтар, але до воріт суперника просувається дуже обережно.

75' Ще одна заміна від Конте. Замість Роберто Гальярдіні на поле вийшов Алексіс Санчес.

73' Низом прострілив у центр штрафного Барелла на Мартінеса, але удар аргентинця заблокували захисники.

71' Після навісу з кутового м'яч відлетів до Мартінеса, який пробивав з льоту, але вище воріт пробив Лаутаро.

70' Першіич виконував простріл з лівого флангу, але грамотно Бондар зіграв і в підсумку м'ячем заволодів Шахтар.

69' Заміна в складі Інтера. Замість Ешлі Янга гру продовжуватиме Іван Перішич.

67' Міг пробивати головою Лукаку після навісу від Янга, але вийшов з воріт Трубін і забрав м'яч в свої руки.

65' Подвійна заміна від Каштру. Замість Тете і Марлоса гру продовжувати будуть Соломон і Партік.

63' Протягнув м'яч до штрафної суперника Тете і пробив по воротах. Відбив Ханданович перед собою, а добивання Марлоса виявилося неточним.

61' Брозович у центрі поля збивав Тайсона, який втікав у контратаку. Жовта картка для хорвата.

60' Хакімі прострілював з флангу, але Хочолава заблокував цей пас і перевів м'яч на кутовий.

58' З флангу Бастоні прострілив у центр штрафного, де з ходу пробив Мартінес, але м'яч полетів повз ворота.

56' Діагональним пасом Гальярдіні шукав на правому фланзі Хакімі, але тому не вдалося наздогнати м'яч..

55' Зі штрафного навісив Брозович на дальню штангу, де пробив головою Лукаку. М'яч полетів у дев'ятку, але Трубін зміг перевести його на кутовий.

54' Контролює м'яч Шахтар, але до гостроти справа не доходить.

52' Пройшов по флангу Бастоні і навісив у штрафний майданчик, але Трубін кулаком відвів загрозу від своїх воріт.

50' Лукаку пробивав по воротах головою, але його м'яч пішов у руки Трубіну.

48' У верховій боротьбі проти Мартsнеса в центрі поля порушив правила Бондарь. Штрафний на користь "нерадзуррі".

46' Другий тайм розпочався!

Відбилися "нерадзуррі" і арбітр дав свисток, який означає, що перша половина завершена. 0:0 на табло, хоча за гольовими моментами Інтер явно попереду.

45' Лукаку збив Тайсона недалеко від воріт Шахтаря. Штрафний для Шахтаря на останніх секундах першого тайму.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Гальярдіні тепер пробивав з-за меж штрафного майданчика, але дуже неточним вийшов цей удар.

42' Бастоні з дальньої дистанції пробивав, але вище воріт пішов м'яч.

41' Лукаку робив навіс на Мартінеса, але удар аргентинця пішов у руки Трубіну.

40' Пробивав Тайсон, але влучив він у когось з захисників, потім м'яч відскочив до Додо, який пробив з-за меж штрафного майданчика, але Ханданович забрав м'яч у руки.

39' Хакімі збив Тайсона, який проривався до штрафного майданчика. Жовта для мароканця і небезпечний штрафний для Шахтаря.

38' Барелла грубо зіграв проти Тайсона в центрі поля. Суддя усно покарав італійця.

37' Вимушена заміна в Шахтаря. Замість травмованого Вітао на поле виходить Хочолава. Дуже засмученим бразильський захисник покидав поле.

36' Вітао на газоні перебуває, медичну допомогу потребує бразилець.

35' Янг порушив правила проти Тете у центрі поля, суддя все бачив і дав свисток.

34' Реал подвоїв рахунок у паралельному матчі.

33' Янг виконував простріл з лівого флангу, але Трубін грамотно вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

32' Тете на чужій половині поля збив Шкриньяра, досить грубо в останніх епізодах діють "гірники".

31' Шкриньяр після розіграшу штрафногу пробивав з льоту, але м'яч повз ворота пішов.

30' Гальярдіні вирішив щось пояснити арбітру після цього епізоду. Суддя вирішив відразу нагородити італійця "гірчичником".

29' Вітао ззаду по ногах влетів у Лукаку за що отримав жовту картку.

28' Після подачі з кутового пробивав де Врей, але невдалим вийшов цей удар.

26' Пішла діагональ на Хакімі від центрального захисника Інтера, але засильним вийшов цей пас. Трубін вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

24' Після ще одного кутового м'яч відскочив на Янга, який пробивав з-за меж штрафного майданчику, але удар вийшов неточним.

23' Подачу з кутового виконував Інтер, м'яч затримався у штрафному майданчику і Барелла наносив удар, але м'яч від захисника пішов на ще один кутовий.

22' Тайсон класно з Тете обігрався і увірвався у штрафний майданчик, але простріл бразильця перехопили захисники.

20' Коваленко пробивав з дальньої дистанції, але дуже невлучним вийшов цей удар.

19' Захопили ініціативу "гірники", але не поспіша.ть вони просуватися до воріт "нерадзуррі".

17' Мартінес з розвороту пробивав з-за меж штрафного майданчику, але вище воріт пішов м'яч.

16' Лукаку запускав Мартінеса у штрафний майданчик, але трохи засильною вийшла ця передача. Удар від воріт фіксує арбітр.

14' Барелла обігрувався з Хакімі на фланзі, але мароканець забіг у офсайд.

13' Лукаку знову зфолив, на цей раз проти Степаненка у штрафному майданчику Шахтаря.

11' Контролює м'яч Шахтар, але не вдається довести свою позиційну атаку до удару.

9' Тим часом мадридський Реал вийшов вперед у матчі з Боруссією. Таким чинном наразі Шахтар опускається на 3-ю сходинку в таблиці.

8' Кутовий виконували гравці Інтера, але захисники Шахтаря відвели загрозу від своїх воріт.

7' Барелла втік по правому флангу, прострілив на Лукаку. Бельгієць відпасував на Мартінеса, який влучив у поперечину. Пощастило Шахтарю.

5' Лукаку штовхнув Коваленка біля чужого штрафного майданчику. Ще один стандарт на користь "гірників".

3' Барелла між лініями класно відкрився і прострілював у центр штрафного майданчика, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

2' Гальярдіні грубо зіграв проти Марлоса біля воріт Шахтаря. Штрафний на користь Шахтаря.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар зустрінеться з міланським Інтером у рамках 6 туру груповго етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться в середу, 9 грудня, на стадіоні Джузеппе Меацца, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.