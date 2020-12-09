 Трубін та Вітао вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером | Футбол | Champion.com.ua
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Трубін та Вітао вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером

Сьогодні 20:56 870 0
Стали відомі стартові склади команд
Трубін та Вітао вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером
#Шахтар, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє з міланським Інтером.

Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:

Інтер: Ханданович, Хакімі, Гальярдіні, Де Врей, Лукаку, Мартінес, Янг, Барелла, Шкрініар, Брозович, Бастоні

Запасні: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенсі, Перишич, Ранокк'я, Еріксен, Д’Амброзіо, Дарміан

Актуально: Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Шахтар: Трубін, Додо, Степаненко, Тайсон, Марлос, Тете, Коваленко, Матвієнко, Майкон, Вітао, Бондар

Запасні: Шевченко, Пятов, Хочолава, Антоніо, Дентіньйо, Соломон, Патрік, Сіпріано, Болбат, В’юнник, Судаков

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