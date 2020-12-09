Трубін та Вітао вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Інтером

Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє з міланським Інтером.
Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:
Інтер: Ханданович, Хакімі, Гальярдіні, Де Врей, Лукаку, Мартінес, Янг, Барелла, Шкрініар, Брозович, Бастоні
Запасні: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенсі, Перишич, Ранокк'я, Еріксен, Д’Амброзіо, Дарміан
Актуально: Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Шахтар: Трубін, Додо, Степаненко, Тайсон, Марлос, Тете, Коваленко, Матвієнко, Майкон, Вітао, Бондар
Запасні: Шевченко, Пятов, Хочолава, Антоніо, Дентіньйо, Соломон, Патрік, Сіпріано, Болбат, В’юнник, Судаков