 Интер - Шахтер смотреть онлайн матч Лига чемпионов 9.12.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Інтер - Шахтар 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:00 4287 0
Інтер - Шахтар 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

24' Після ще одного кутового м'яч відскочив на Янга, який пробивав з-за меж штрафного майданчику, але удар вийшов неточним.

23' Подачу з кутового виконував Інтер, м'яч затримався у штрафному майданчику і Барелла наносив удар, але м'яч від захисника пішов на ще один кутовий.

22' Тайсон класно з Тете обігрався і увірвався у штрафний майданчик, але простріл бразильця перехопили захисники.

20' Коваленко пробивав з дальньої дистанції, але дуже невлучним вийшов цей удар.

19' Захопили ініціативу "гірники", але не поспіша.ть вони просуватися до воріт "нерадзуррі".

17' Мартінес з розвороту пробивав з-за меж штрафного майданчику, але вище воріт пішов м'яч.

16' Лукаку запускав Мартінеса у штрафний майданчик, але трохи засильною вийшла ця передача. Удар від воріт фіксує арбітр.

14' Барелла обігрувався з Хакімі на фланзі, але мароканець забіг у офсайд.

13' Лукаку знову зфолив, на цей раз проти Степаненка у штрафному майданчику Шахтаря.

11' Контролює м'яч Шахтар, але не вдається довести свою позиційну атаку до удару.

9' Тим часом мадридський Реал вийшов вперед у матчі з Боруссією. Таким чинном наразі Шахтар опускається на 3-ю сходинку в таблиці.

8' Кутовий виконували гравці Інтера, але захисники Шахтаря відвели загрозу від своїх воріт.

7' Барелла втік по правому флангу, прострілив на Лукаку. Бельгієць відпасував на Мартінеса, який влучив у поперечину. Пощастило Шахтарю.

5' Лукаку штовхнув Коваленка біля чужого штрафного майданчику. Ще один стандарт на користь "гірників".

3' Барелла між лініями класно відкрився і прострілював у центр штрафного майданчика, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

2' Гальярдіні грубо зіграв проти Марлоса біля воріт Шахтаря. Штрафний на користь Шахтаря.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар зустрінеться з міланським Інтером у рамках 6 туру груповго етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться в середу, 9 грудня, на стадіоні Джузеппе Меацца, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:45.

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