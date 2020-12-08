Динамо - Ференцварош 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо мінімально перемагає Ференцварош і здобуває путівку в Лігу Європи!

90' Заключна заміна від Динамо. Замість Сергія Сидорчука на поле вийшов Олександр Андрієвський.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Пішла подача у штрафний майданчик від Мака, але Миколенко і Попов завадили Болі пробити.

87' Пробивав з дальньої дистанції Лєднєв, але трохи повз ворота пішов м'яч.

86' І відразу заміна від Ференцварошу. Замість Нгуена вийшов Болі.

85' Подвійна заміна від Мірчі Луческу. Замість Циганкова та Вербича вийшов Лєднєв та Родрігес.

84' Ісаел грубо зіграв у центрі поля проти Вербича. Арбітр вирішив покарати бразильця жовтою карткою.

82' Ботка подавав у штрафний майданчик, але Кендзьора перехопив цей навіс.

80' Подвійна заміна від Ференцвароша. Замість Ловренчича та Зубкова на поле вийшли Ботка і Мак.

79' Миколенко класно вбігав у штрафний майданчик, але Вербич віддав засильну передачу, м'яч вийшов за межі поля.

78' Зубков класно пробивав з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

76' Контролює м'яч Ференцварош, але не доходять вони до воріт Динамо. Надійно в обороні відіграють кияни.

74' Лівим флангом розганяли атаку кияни, але Миколенко трохи призупинився і в підсумку Ференцварош заволодів м'ячем.

72' Відповідь від Реброва, також подвійна заміна. Замість Узуні та Харатіна вийшов Батуріна та Ісаел.

70' Подвійна заміна від Динамо. Замість Дениса Гармаша та Карлоса де Пени на поле вийшов Володимир Шепелєв та Владислав Супряга.

69' Заволоділи ініціативою кияни, проте в основному м'яч знаходиться на власній половині поля.

67' Продовжує насідати Ференцварош, проте надійно у захисті грають кияни.

65' Зубков відібрав м'яч у Шапаренка, той хотів повернути снаряд собі і порушив правила.

63' Контролює м'яч Ференцварош, але після удару Узуні ударів по воротах Бущана не було.

61' Узуні пробивав класно у ближній кут, але Бущан все ж дотягнувся до м'яча і перевів його на кутовий.

60' ГООООООООЛ! Динамо виходить вперед! Де Пена класно подав у штрафний майданчик, Кендзьора продовжив далі і Попов вколотив м'яч у дальній кут.

59' Втікали у контратаку гравці Динамо. Блажич перехопив м'яч рукою. Жовтка картка для захисника Ференцвароша і небезпечний штрафний для киян.

58' Вербич віддав на Миколенка, той трохи змістився в центр і подавав на Циганкова. Віктор вирішив у дотик пробити, але його удар пішов у руки воротарю.

57' Ляйдуні грубо зіграв проти Сидорчука. Міг дати другу жовту арбітр гравцю угорської команди.

56' У паралельному матчі Ювентус громить Барселону 0:3. Дубль на рахунку Роналду.

55' Нгуен пробивав після класного пасу Зубкова. Бущан впорався з цим ударом.

53' Ловренчич запускав Зубкова у забігання, але засильним вийшов пас. Попов грамотно прикрив м'яч корпусом і дозволив йому піти за межі поля.

52' Нгуен прострілював у центр штрафного майданчику, Зубков пробивав, але його удар заблокував Забарний.

51' Надали Денису медичну допомогу. Матч продовжено.

50' Гармаша збили у штрафному майданчику. Гравці Динамо апелюють, але свисток арбітра мовчить.

49' Пішла подача, але відбилися гравці Ференцвароша.

48' Циганков віддав на хід Кендзьорі, той у боротьбі з захисником заробив ктуовий.

47' Харатін грубо збив Циганкова в центрі поля. Арбітр нагородив українця жовтою.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Небагато моментів ми побачили, дуже рівна гра від команд на Олімпійському.

45' Ляйдуні наступив на ногу Вербичу у центрі поля. "Гірчичник" для гравця Ференцвароша.

44' Пішла подача від де Пени, але удар Попова пішов вище воріт.

43' Зубков заблокував Вербича на фланзі і в підсумку Динамо заробило небезпечний штрафний.

42' Пішла подача і після ряду рикошетів м'яч все ж вибили подалі.

41' Пішла подача, але Попов у боротьбі вибив м'яч на ще один кутовий.

40' Нгуен прострілював з правого флангу, але Попов перехопив цей м'яч і вибив його на кутовий.

39' Пішла подача, але кияни без проблем відбилися.

38' Класний пас у штрафний майданчик пройшов на Зубкова, той зачепився за м'яч, але в підсумку Попов вибив снаряд на кутовий.

37' Гармаш грубо в підкаті пішов у центрі поля. Жовта картка для українця.

35' Кендзьора збив Узуні у центрі поля. Черговий штрафний у нашому матчі.

34' Пішла подача від Шапаренка, але удар Забарного вийшов заслабким, голкіпер без проблем забрав його в руки.

33' Гайстер збив Циганкова недалеко від штрафного майданчика. Небезпечний стандарт для Динамо.

31' Гармаш наступив на ногу Гайстеру, міг арбітр нагородити Дениса жовтою, але пошкодував українця.

29' Продовжують підопічні Реброва контролювати м'яч, але до гостроти справа не доходить.

27' Де Пена втратив м'яч і хотів його відразу повернути, але у підсумку вдарив Зубкова ззаду по ногах і отримав жовту картку.

26' Нгуен пробивав по воротах, але вище воріт полетів м'яч.

24' Нгуен порушив правила проти Забарного в атаці. Динамо розпочне свою позиційну атаку.

22' Вербич у верховій боротьбі порушив правила. Словенець висловив претензії арбітру щодо цього епізоду.

21' Ляйдуні робив закидання у штрафний майданчик і влучив у руку Сидорчуку. Свисток арбітра промовчав.

19' Грубо зіграв Блажич проти Гармаша на фланзі. Штрафний для Динамо.

17' Досить нудно проходить наша гра, вже давно ударів по воротах ми не бачили. На кону єврокубкова весна, ніхто не хоче ризикувати.

15' Переходить м'яч від однієї команди до іншої, проте гостроти ніхто не створюює.

13' Контролює м'яч Ференцварош, але Динамо поки надійно грає в обороні.

11' Блажич під пресингом вирішив дальню передачу виконати, але вийшло неточно - м'яч у Бущана.

10' Узуні виконував навіс з кутового, але Попов вибив м'яч подалі від своїх воріт.

9' Шаперенко грубо зіграв проти Зубкова у центрі поля. Штрафний на користь Ференцвароша.

7' Гармаш увірвався у штрафний майданчик і виконував м'який навіс, але вийшов Дібус з воріт і вибив м'яч подалі.

5' Вербич сфолив у центрі поля у боротьбі з Ляйдуні.

4' Ловренчич з дальньої дистанції пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів повз ворота.

3' Вирішили розіграти м'яч гравці Динамо, але в підсумку навіс вийшов невдалим.

2' Попов віддав довгий пас на Вербича, той скинув на Циганков, а Віктор продовжив на Кендзьору. Простріл поляка був заблокований - ктуовий на користь киян.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

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Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо прийматиме Ференварош Сергія Реброва у 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 8 грудня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.